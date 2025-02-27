В Литве предлагается увеличить пособия по безработице: надо приближаться к стандарту ЕС

„Наша система медленно совершенствуется. Каждый участник рынка труда платит не только подоходный налог, но и налог на социальное страхование. Есть четыре вида социального страхования, все не буду упоминать, но одно из них - страхования на случай безработицы.
Каждый, кто столкнулся с таким, я бы сказал, несчастьем – поскольку безработица несчастье для человека, он лишается доходов, общения, появляются психологические и другие проблемы – имеет право на то, чтобы пользоваться такой страховкой.
Когда мы сравниваем размер выплат и их сроки с теми, что существуют в странах Европы, мы тут не слишком лидируем. Мы платим 9 месяцев, каждые три выплаты снижаются – это своеобразное давление на человека, чтобы он искал работу“, – сказал Delfi Сисас.
В других странах, по его словам, порядок иной. Пособия платят дольше, да и размер у них больше.
„Я прожил в свободной Литве больше 30 лет, здесь применяются европейские стандарты, думаю Трехсторонний совет должен поговорить об изменении этого порядка.
Тем более, что речь идет только о пособиях, но иногда смешивают это понятие с социальными пособиями и выходными пособиями, размер которых зависит от того, сколько человек проработал: оно может быть размером от 1-2 зарплат до 6.
За 1-2 месяца платит работодатель. Пособия, которые больше, выплачивают из фонда, который накапливают за счет взносов работодателей, но эти взносы небольшие, за 15 лет мы накопили около 150 млн. евро, а в год выплачиваем 10–12 млн. евро“, – сказал Сисас.
Он считает, что эти деньги можно использовать, например, для обучения безработных или на повышение пособий по безработице.
По словам депутата, перед выборами он общался с работодателями, они жаловались, что старшее поколение держится за работу, поскольку в старшем возрасте найти работу сложнее, а молодежь мобильнее и гибче.
„Работодатели особенно жаловались, что летом все увольняются, берут удочки и говорят: „Я еду отдыхать, путешествовать“. Работодатели считают, что это злоупотребление. Но это установлено законом, я не думаю, что это злоупотребление, они знают свои права и обязанности“, – сказал депутат.
Во время летних отпусков, по словам работодателей, работать некому, а заказы клиентов не ждут.
„Это сигнал Трехстороннему совету, надо думать, что сделать. Некоторые страны ЕС, чтобы люди сами не уходили с работы, решили не платить каждый раз подобие за 1-2 месяца. Если человек сам уходит с работы с периодичностью раз в два года или больше.
Надо говорить, что делать, чтобы была и гибкость и безопасность работников“, – сказал Сисас.
Сисас считает, что надо приближаться к стандарту ЕС в поиске работы и повышать выплаты. Он также заметил, что есть работники, которые не пользуются пособиями по безработице, хотя и платят налоги.
Однако в системе социального страхования ест баланс. Собеседник не считает, что повышение пособия станет убытком для страны. Если нет кризиса, то никаких катаклизмов не бывает.