В Литве предлагается увеличить пособия по безработице: надо приближаться к стандарту ЕС

Когда мы сравниваем размер выплат и их сроки с теми, что существуют в странах Европы, мы тут не слишком лидируем. Мы платим 9 месяцев, каждые три выплаты снижаются – это своеобразное давление на человека, чтобы он искал работу“, – сказал Delfi Сисас.

Каждый, кто столкнулся с таким, я бы сказал, несчастьем – поскольку безработица несчастье для человека, он лишается доходов, общения, появляются психологические и другие проблемы – имеет право на то, чтобы пользоваться такой страховкой.

„Наша система медленно совершенствуется. Каждый участник рынка труда платит не только подоходный налог, но и налог на социальное страхование. Есть четыре вида социального страхования, все не буду упоминать, но одно из них - страхования на случай безработицы.

В других странах, по его словам, порядок иной. Пособия платят дольше, да и размер у них больше.

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„Я прожил в свободной Литве больше 30 лет, здесь применяются европейские стандарты, думаю Трехсторонний совет должен поговорить об изменении этого порядка.

Тем более, что речь идет только о пособиях, но иногда смешивают это понятие с социальными пособиями и выходными пособиями, размер которых зависит от того, сколько человек проработал: оно может быть размером от 1-2 зарплат до 6.