В Литве празднуют день государственного флага

Старый флаг ежегодно передают школе, которая отличилась гражданской позицией и патриотизмом. Эта традиция действует с 2005 года. Вильнюсская гимназия „Свободы“ была выбрана за целенаправленную деятельность, оправдывающую ее название.
Триколор как символ свободной Литвы 1 января 1919 года на башне Гедиминаса впервые вывесил отряд из 10 добровольцев, вот их имена: офицер Казис Шкирпа, чиновники военного сектора Йонас Нистялис и Пятрас Гужас, военные Альбинас Рауба, Ромуальдас Марцалис, Пранас Палуска, Йонас Норвила, Микас Сливаускас, Винцас Степонавичюс и Стасис Буткис.
После поднятия флага звучал оружейный залп, собравшиеся исполнили гимн страны. В тот раз триколор провисел недолго. 6 января 1919 г. Вильнюс заняли большевики и сорвали зеленую и желтую полосы триколора. Литовский флаг вернулся на башню только 7 октября 1988 года, а после восстановления независимости Литвы день 1 января был объявлен днем государственного флага.