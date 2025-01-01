2025.01.01 14:45

В Литве празднуют день государственного флага

 
ru.DELFI.lt
Gedimino pilies bokšto vėliavos keitimo ceremonija
Gedimino pilies bokšto vėliavos keitimo ceremonija
ФОТО: Karolis Kavolėlis | Krašto apsaugos ministerija

1 января - День литовского триколора. В это день военные Роты почетного караула подняли новый флаг на башне Гедиминаса.

Старый флаг ежегодно передают школе, которая отличилась гражданской позицией и патриотизмом. Эта традиция действует с 2005 года. Вильнюсская гимназия „Свободы“ была выбрана за целенаправленную деятельность, оправдывающую ее название.

Триколор как символ свободной Литвы 1 января 1919 года на башне Гедиминаса впервые вывесил отряд из 10 добровольцев, вот их имена: офицер Казис Шкирпа, чиновники военного сектора Йонас Нистялис и Пятрас Гужас, военные Альбинас Рауба, Ромуальдас Марцалис, Пранас Палуска, Йонас Норвила, Микас Сливаускас, Винцас Степонавичюс и Стасис Буткис.

После поднятия флага звучал оружейный залп, собравшиеся исполнили гимн страны. В тот раз триколор провисел недолго. 6 января 1919 г. Вильнюс заняли большевики и сорвали зеленую и желтую полосы триколора. Литовский флаг вернулся на башню только 7 октября 1988 года, а после восстановления независимости Литвы день 1 января был объявлен днем государственного флага.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии