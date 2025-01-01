В Литве празднуют день государственного флага

Старый флаг ежегодно передают школе, которая отличилась гражданской позицией и патриотизмом. Эта традиция действует с 2005 года. Вильнюсская гимназия „Свободы“ была выбрана за целенаправленную деятельность, оправдывающую ее название.

Триколор как символ свободной Литвы 1 января 1919 года на башне Гедиминаса впервые вывесил отряд из 10 добровольцев, вот их имена: офицер Казис Шкирпа, чиновники военного сектора Йонас Нистялис и Пятрас Гужас, военные Альбинас Рауба, Ромуальдас Марцалис, Пранас Палуска, Йонас Норвила, Микас Сливаускас, Винцас Степонавичюс и Стасис Буткис.