В Литве потеплеет, но ждет сырая погода

Днем будет облачно местами с небольшими прояснениями. Во многих районах время от времени будут идти дожди, правда осадки будут либо небольшими, либо средней интенсивности. Воздух прогреется до 8–13 градусов тепла, теплее будет на юго-западе страны.

Во вторник в Литве ненадолго остановится зона высокого давления. В начале ночи еще в многих районах, особенно на востоке и на севере, пройдут небольшие дожди. Местами возможен туман. Ночью будет 3–8 градусов тепла.

Во вторник днем будет облачно с прояснениями. местами пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 8–13 градусов тепла.

В среду погоду обусловит новый циклон. Ночью дожди будут идти в основном на юге страны, а днем уже охватят всю ее территорию. Будет дуть достаточно сильный ветер, у моря порывы ветра достигнут 15 м/с. Ночью будет 2–4 на севере и 5–7 и даже 8 градусов тепла на юге. Днем будет 5–9 градусов тепла, чуть теплее будет лишь на Куршской косе и в Дзукии.