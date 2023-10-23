В Литве потеплеет, но ждет сырая погода

Днем будет облачно местами с небольшими прояснениями. Во многих районах время от времени будут идти дожди, правда осадки будут либо небольшими, либо средней интенсивности. Воздух прогреется до 8–13 градусов тепла, теплее будет на юго-западе страны.
Во вторник в Литве ненадолго остановится зона высокого давления. В начале ночи еще в многих районах, особенно на востоке и на севере, пройдут небольшие дожди. Местами возможен туман. Ночью будет 3–8 градусов тепла.
Во вторник днем будет облачно с прояснениями. местами пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 8–13 градусов тепла.
В среду погоду обусловит новый циклон. Ночью дожди будут идти в основном на юге страны, а днем уже охватят всю ее территорию. Будет дуть достаточно сильный ветер, у моря порывы ветра достигнут 15 м/с. Ночью будет 2–4 на севере и 5–7 и даже 8 градусов тепла на юге. Днем будет 5–9 градусов тепла, чуть теплее будет лишь на Куршской косе и в Дзукии.
В четверг в Литве сохранится зона низкого давления. И ночью и днем во многих районах пройдут дожди, но они уже не будут такими назойливыми и затяжными. Ночью температура опустится до 1–6, у моря и на юге местами до 8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 4–9 градусов тепла.
В пятницу новый циклон принесет еще одну порцию осадков. Обильные осадки ожидаются ночью. Ночью будет 2–7, днем 4–9 градусов тепла.
В выходные прогнозируют спокойную погоду с небольшими осадками. Ночью будет выше нуля, дни будут прохладными.