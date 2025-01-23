В Литве постельные клопы стали массовым явлением: врачи рассказали, как распознать их укусы

Дезинфекторы говорят, что если раньше клопы водились там, где грязно, то сейчас они массово появляются даже в домах состоятельных людей.

„Ежегодно количество вызовов увеличивается на 20%, к нам обращаются как жители, так и компании. Когда началась пандемия COVID-19, число вызовов сократилось в 9 раз, taэто значит, что появление клопов напрямую связано с поездками. В 2011 году мы вообще не знали о существовании клопов. Рост начался с 2015 года“, – сказала директор компании Dezinfа Маргарита Куткайте.

Увеличение числа клопов - проблема не только в Литве.

„В 2023 году вспышка распространения клопов фиксировалась в Сингапуре и Париже. Эта проблема есть во всем мире“, – сказала Куткайте.