В Литве постельные клопы стали массовым явлением: врачи рассказали, как распознать их укусы

Дезинфекторы говорят, что если раньше клопы водились там, где грязно, то сейчас они массово появляются даже в домах состоятельных людей.
„Ежегодно количество вызовов увеличивается на 20%, к нам обращаются как жители, так и компании. Когда началась пандемия COVID-19, число вызовов сократилось в 9 раз, taэто значит, что появление клопов напрямую связано с поездками. В 2011 году мы вообще не знали о существовании клопов. Рост начался с 2015 года“, – сказала директор компании Dezinfа Маргарита Куткайте.
Увеличение числа клопов - проблема не только в Литве.
„В 2023 году вспышка распространения клопов фиксировалась в Сингапуре и Париже. Эта проблема есть во всем мире“, – сказала Куткайте.
По словам специалистов, до пандемии один шаг.
„Я не хочу пугать пандемией или говорить, что не надо путешествовать, что клопы есть в каждой гостинице, но тенденция такова, что их становится больше“, – сказал представитель компании Dezinfа Жигимантас Жалнераускас.
Клопы попадают в дома и с посылками, например, в сумках. Надо регулярно проверять, не завелись ли в доме клопы.
„Осматривайте картины, розетки, плинтусы...“, – рекомендовал дезинфектор Вадим Перегородеев.
Каунасцы говорят, что не всегда проверяют свои вещи после поездок и не проверяют, нет ли клопов в гостиницах.
„Не особенно я разглядываю в гостинице. Проверяю, чистая ли постель и все“, – сказал один мужчина.
„После возвращения из поездки я мою все чемоданы. Осматриваю и вещи приезжающих из-за границы детей“, – уверяла одна женщина.
Надо знать, что клопы кусают людей по ночам. Их укусы могут вызвать аллергию, опасные болезни.
„Клоп - кровососущее насекомое, распространитель болезней. Он переносчик гепатитов A, C“, – сказал Перегородеев.
Врачи говорят, что к ним часто приходят покусанные клопами пациенты.
„После праздников к нам с жалобами на сыпь пришло несколько человек. Эти пятна чешутся“, – сказала семейный врач Риманте Пакутене-Алексе.
Врачи говорят, что укусы клопов похожи на комариные, но есть одна особенность.
„Они чаще появляются на ногах,руках, на открытых местах. Клоп может укусить несколько раз, укусы располагаются по прямой линии“, – сказала Пакутене-Алексе.
Специалисты предупредили, что не все средства уничтожают этих насекомых, их не смоешь водой. Сами люди покупают разную химию, потом травятся.
„На рынке есть средства для ветеринарии, а не для использования в домах. Видимо, люди не читают инструкцию. После использования таких средств люди жалуются на кашель, першение в глазах, обращаются к врачам, а клопов уничтожить не могут“, – сказал Жалнераускас.
Клопы могут поселиться не только в квартирах, домах, гостиницах, но и в кинотеатрах.