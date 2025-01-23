2025.01.23 14:56

В Литве постельные клопы стали массовым явлением: врачи рассказали, как распознать их укусы

 
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Patalinės blakės
Patalinės blakės
ФОТО: Delfi montažas | Delfi Meedia

В Литве массово распространяются постельные клопы. Ежегодно их количество увеличивается на 20%. Специалисты говорят, что если это не изменится, то до пандемии остается один шаг. Эти кровососущие насекомые не только кусают людей, но и распространяют болезни, например, гепатит, сообщают журналисты телеканала LNK.

Дезинфекторы говорят, что если раньше клопы водились там, где грязно, то сейчас они массово появляются даже в домах состоятельных людей.

„Ежегодно количество вызовов увеличивается на 20%, к нам обращаются как жители, так и компании. Когда началась пандемия COVID-19, число вызовов сократилось в 9 раз, taэто значит, что появление клопов напрямую связано с поездками. В 2011 году мы вообще не знали о существовании клопов. Рост начался с 2015 года“, – сказала директор компании Dezinfа Маргарита Куткайте.

Margarita Kutkaitė

Увеличение числа клопов - проблема не только в Литве.

„В 2023 году вспышка распространения клопов фиксировалась в Сингапуре и Париже. Эта проблема есть во всем мире“, – сказала Куткайте.

По словам специалистов, до пандемии один шаг.

„Я не хочу пугать пандемией или говорить, что не надо путешествовать, что клопы есть в каждой гостинице, но тенденция такова, что их становится больше“, – сказал представитель компании Dezinfа Жигимантас Жалнераускас.

Žygimantas Žalnerauskas

Клопы попадают в дома и с посылками, например, в сумках. Надо регулярно проверять, не завелись ли в доме клопы.

„Осматривайте картины, розетки, плинтусы...“, – рекомендовал дезинфектор Вадим Перегородеев.

Каунасцы говорят, что не всегда проверяют свои вещи после поездок и не проверяют, нет ли клопов в гостиницах.

„Не особенно я разглядываю в гостинице. Проверяю, чистая ли постель и все“, – сказал один мужчина.

„После возвращения из поездки я мою все чемоданы. Осматриваю и вещи приезжающих из-за границы детей“, – уверяла одна женщина.

Надо знать, что клопы кусают людей по ночам. Их укусы могут вызвать аллергию, опасные болезни.

„Клоп - кровососущее насекомое, распространитель болезней. Он переносчик гепатитов A, C“, – сказал Перегородеев.

Врачи говорят, что к ним часто приходят покусанные клопами пациенты.

„После праздников к нам с жалобами на сыпь пришло несколько человек. Эти пятна чешутся“, – сказала семейный врач Риманте Пакутене-Алексе.

Patalinės blakės

Врачи говорят, что укусы клопов похожи на комариные, но есть одна особенность.

„Они чаще появляются на ногах,руках, на открытых местах. Клоп может укусить несколько раз, укусы располагаются по прямой линии“, – сказала Пакутене-Алексе.

Специалисты предупредили, что не все средства уничтожают этих насекомых, их не смоешь водой. Сами люди покупают разную химию, потом травятся.

„На рынке есть средства для ветеринарии, а не для использования в домах. Видимо, люди не читают инструкцию. После использования таких средств люди жалуются на кашель, першение в глазах, обращаются к врачам, а клопов уничтожить не могут“, – сказал Жалнераускас.

Клопы могут поселиться не только в квартирах, домах, гостиницах, но и в кинотеатрах.

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