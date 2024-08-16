В Литве полиция раздаст водителям одноразовые алкотестеры

Представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Инга Шаблинскене сообщила, что рейды продолжаются с четверга. Она отметила, что подобные акции проходят около 20 раз в год.
„Со вчерашнего дня мы выполняем задачи и функции, возложенные на полицию в 5 уездах страны, то есть защиту личности и общественной безопасности, предупреждение преступлений и преступной деятельности. Конечно, мы осуществляем контроль за безопасным движением на дорогах. Основное внимание уделяется трезвости водителей транспортных средств“, - заявила журналистам в пятницу И.Шаблинскене.
Представитель полиции отметила, что за последние несколько лет увеличилось количество случаев вождения в нетрезвом виде. По ее словам, в своих объяснениях многие водители утверждают, что сели за руль пьяными, потому что чувствовали себя хорошо.
„За последние годы выявлены десятки тысяч нетрезвых водителей. В первом полугодии этого года у нас уже выявлено 4822 нетрезвых водителя“, - подчеркнула она.
„Во время последней проверки количество пьяных водителей увеличилось с 15 до 20“, - ответила И. Шаблинскене на вопрос, связано ли большее количество пойманных с участившимися рейдами.
Как пояснила Сигита Кнюкштене, менеджер по продажам компании Testera, цель кампании по распространению алкотестеров – заставить людей вести себя более ответственно и использовать инструменты, позволяющие оценить, могут ли они водить машину.
„Главный посыл компании — чтобы люди брали ответственность не только за себя, но и за окружающих. С этой идеей мы обратились к представителям полиции, которые весьма благосклонно восприняли это сообщение по мерам профилактики и раздаче одноразовых алкотестеров“, - рассказала журналистам С.Кнюштиене.
„Их (тесты - ELTA) можно приобрести в любой аптеке, на заправке и в магазине“, - добавила она.
Представитель компании Testera заметила, что жители Литвы все чаще проверяют, уровень алкоголя, собираясь садиться за руль.
„Обычно летом продажи в аптеках или на заправках увеличиваются“, - заверила она.
Эксперт рекомендует людям не садиться за руль после того, как алкотестер покажет какой-либо уровень опьянения. Представитель Testera заверила, что эти тесты на 99% показывают точную и правильную информацию.
Семейный врач: Чтобы алкоголь вышел из организма, нужно около 10 часов
Семейный врач Ирмантас Алекса, принимавший участие в презентации кампании, предупреждает, что алкоголь обычно выводится из организма в течение 10 часов, поэтому даже на следующий день после его употребления человек все равно не может водить машину.
„Один бокал способствует обезвоживанию организма. Кровь становится более густой, могут возникнуть некоторые осложнения, образоваться тромбы. Кроме того, в этом бокале содержится определенное количество алкоголя. У каждого человека разный уровень пищеварительных ферментов. Фактически, именно поэтому люди ощущают последствия спустя разное время. Поэтому даже один бокал небезопасен“, - рассказал журналистам врач.
„Одна стандартная единица - бокал пива, вина или стаканчик более крепких напитков - выводится из организма человека за 10 часов“, - подчеркнул он.
Он отметил, что некоторым людям на расщепление и выведение алкоголя может потребоваться даже больше времени.