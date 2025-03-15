В Литве похолодает, прогнозируют гололед

Однако сухой и спокойной погоды не будет. В воскресенье с севера и северо-востока в Литву придет еще один циклон с осадками, местами прогнозируют обильный мокрый снег. По словам Латвенайте, в ночь на понедельник местами еще возможен снег.
С понедельника снова придет антициклон, он принесет сухую, но очень холодную погоду. В начале недели ожидается и сильный северо-западный ветер. По ночам будет ниже 0, поэтому возможен гололед.
„С середины недели потеплеет, только по ночам будет холодно. В начале недели еще местами выпадет небольшой снег, Но потом без осадков“, – сказала Латвенайте.
В субботу без осадков. Ночью и утром гололед. Ночью 3-8°C мороза, днем 2-7°C тепла.
В ночь на воскресенье без осадков, днем дождь, потом мокрый снег и снег, эта узкая полоса осадков протянется с севера, северо-запада через Литву на юг / юго-восток. Будет ветрено. Ночью 2-7°C мороза, у моря 1-3°C, днем 2-7°C тепла.
В понедельник местами небольшой снег, днем без осадков. Будет ветрено. Ночью 3-7°C мороза, у моря 1-3°C тепла, днем от 0 до 3°C.
Во вторник без осадков. Ночью 3-7°C мороза, у моря от 0 до 2°C тепла, днем 4-6°C.
В среду без особых осадков. Ночью от 0 до 4°C мороза, у моря 1-3°C тепла, днем 5-10°C тепла, холоднее будет у моря.
В четверг без осадков. Ночью от 3 мороза до 2°C тепла, днем 5-10°C тепла, холоднее будет у моря.
В пятницу без осадков. Ночью от 2 мороза до 1°C тепла, у моря 2-4°C тепла, днем 9-13°C тепла, холоднее будет у моря - 6-10°C.
По нынешним данным, в следующие выходные осадков не ожидается. По ночам от 1 мороза до 4°C тепла, днем 10-15°C тепла, а в воскресенье будет еще теплее.