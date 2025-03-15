В Литве похолодает, прогнозируют гололед

Однако сухой и спокойной погоды не будет. В воскресенье с севера и северо-востока в Литву придет еще один циклон с осадками, местами прогнозируют обильный мокрый снег. По словам Латвенайте, в ночь на понедельник местами еще возможен снег.

С понедельника снова придет антициклон, он принесет сухую, но очень холодную погоду. В начале недели ожидается и сильный северо-западный ветер. По ночам будет ниже 0, поэтому возможен гололед.

„С середины недели потеплеет, только по ночам будет холодно. В начале недели еще местами выпадет небольшой снег, Но потом без осадков“, – сказала Латвенайте.

В субботу без осадков. Ночью и утром гололед. Ночью 3-8°C мороза, днем 2-7°C тепла.