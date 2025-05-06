В Литве подешевела корзина самых дешёвых продуктов — но всё ещё дороже, чем год назад

По данным анализа отслеживающего цены портала Pricer.lt, в апреле этого года по сравнению с мартом средняя стоимость корзины самых дешевых продуктов питания в магазинах Литвы снизилась на 0,59 евро (0,8 проц.) и была на 8,22 евро (12,7 проц.) дороже, чем в апреле 2024 года.