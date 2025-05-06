2025.05.06 10:54

В Литве подешевела корзина самых дешёвых продуктов — но всё ещё дороже, чем год назад

 
Elta
ru.DELFI.lt
Sveiki produktai
Sveiki produktai
ФОТО: Skylines | Shutterstock

По данным анализа отслеживающего цены портала Pricer.lt, в апреле этого года по сравнению с мартом средняя стоимость корзины самых дешевых продуктов питания в магазинах Литвы снизилась на 0,59 евро (0,8 проц.) и была на 8,22 евро (12,7 проц.) дороже, чем в апреле 2024 года.

По данным Pricer, в апреле торговая сеть Maxima сохранила за собой первое место в рейтинге самых дешевых цен на продуктовую корзину, стоимость корзины подешевела на 1,22 евро.

На втором месте – Lidl (снижение стоимости корзины на 10,41 евро), далее – Barbora (подорожание на 2,34 евро), Norfa (снижение на 0,19 евро), Rimi (подорожание на 2,20 евро), E-Rimi (подорожание на 1,68 евро). Последние места в таблице занимают LastMile и Iki (соответственно снижение цены на 0,44 евро и повышение на 1,34 евро).

Разница между самой дешевой (Maxima) и самой дорогой (Iki) корзиной составила 24,32 евро (40,3 проц.).

Из 52 товаров, цены на которые отслеживает Pricer.lt, подорожали 41, подешевели 9 товаров, цена на 2 товара не изменилась.

Значительно (на 10 проц. и более) подорожали 25 товаров из 52 отслеживаемых. Больше всего подорожали самый дешевый молотый кофе, самый дешевый черный шоколад, самые дешевые яблоки, самый дешевый йогурт, черный шоколад Karūna, самое дешевое подсолнечное масло, самое дешевое сливочное масло, молотый кофе Jacobs Kronung, самый дешевый черный хлеб, куриные яйца, самые дешевые помидоры, сыр Dvaro, самая дешевая вареная колбаса, самая дешевая водка, филе сельди Zigmas.

Портал Pricer.lt 25 марта фиксировал цены в торговых центрах Maxima, Iki, Norfa, Rimi, Lidl и интернет-магазинах Barbora и Rimi.lt и LastMile.lt.

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