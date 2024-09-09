2024.09.09 11:33

В Литве по-прежнему повышен уровень загрязнения воздуха твердыми частицами

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Žmonės Vilniaus mieste
Žmonės Vilniaus mieste
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Уровень загрязнения воздуха твердыми частицами (KD10) в понедельник утром остается высоким в большинстве городов Литвы.

Агентство по охране природы сообщает, что по данным на 10 ч., качество воздуха было особенно плохим в Вильнюсе (Жирмунай) и Каунасе (Дайнава), а также в Шяуляй, Мажейкяй, Новой Акмяне, Кедайняй и Йонаве.

По словам специалистов, в понедельник и вторник условия для снижения уровня загрязнения воздуха будут неблагоприятные – будет сухо и ветрено, поэтому качество воздуха останется плохим.

Надеяться на улучшение ситуации можно со среды.

Специалисты призывают жителей не заниматься физической деятельностью на улице. Если вам все-таки требуется работать на улице, надевайте защитные маски. Рекомендуется также закрывать окна и часто проводить влажную уборку.

Ранее сообщалось, что качество воздуха ухудшилось не только по причине сухой погоды, но и из-за того, что в Беларуси горят торфяники.

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