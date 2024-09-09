В Литве по-прежнему повышен уровень загрязнения воздуха твердыми частицами

Агентство по охране природы сообщает, что по данным на 10 ч., качество воздуха было особенно плохим в Вильнюсе (Жирмунай) и Каунасе (Дайнава), а также в Шяуляй, Мажейкяй, Новой Акмяне, Кедайняй и Йонаве.

По словам специалистов, в понедельник и вторник условия для снижения уровня загрязнения воздуха будут неблагоприятные – будет сухо и ветрено, поэтому качество воздуха останется плохим.

Надеяться на улучшение ситуации можно со среды.

Специалисты призывают жителей не заниматься физической деятельностью на улице. Если вам все-таки требуется работать на улице, надевайте защитные маски. Рекомендуется также закрывать окна и часто проводить влажную уборку.