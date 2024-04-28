В Литве ожидается великолепная погода

В ночь на понедельник облака рассеются, небо станет ясным, вероятность осадков невелика. Ночью будет 6-11 градусов тепла, без заморозков.

В понедельник днем на западе и на севере страны увеличится облачность, но по-прежнему будет светить солнце, больше всего солнца будет на юго-востоке страны. Вероятность осадков будет небольшой.

Усилится юго-восточный ветер до 7-12 м/с. В Литве будет тепло, воздух прогреется до 19-24, у моря до 16-18 градусов тепла.