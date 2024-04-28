2024.04.28 11:14

В Литве ожидается великолепная погода

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Juozas Markevičius
В воскресенье днем погоду обусловит зона высокого атмосферного давления. На большей части территории страны будет малооблачно, солнечно, только на востоке местами может быть больше облаков. На востоке возможен небольшой дождь. Потеплеет, воздух прогреется до 17-22 градусов.

В ночь на понедельник облака рассеются, небо станет ясным, вероятность осадков невелика. Ночью будет 6-11 градусов тепла, без заморозков.

В понедельник днем на западе и на севере страны увеличится облачность, но по-прежнему будет светить солнце, больше всего солнца будет на юго-востоке страны. Вероятность осадков будет небольшой.

Усилится юго-восточный ветер до 7-12 м/с. В Литве будет тепло, воздух прогреется до 19-24, у моря до 16-18 градусов тепла.

Во вторник в большинстве районов будет солнечно и сухо, на северо-западе и на севере увеличится облачность, пройдет небольшой дождь. Днем ветер усилится до 6-11 м/с. Ночью будет 8-13, а днем 20-25 градусов тепла.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии