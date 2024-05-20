В Литве ожидается теплая, но дождливая неделя: прогноз - грозы и град

Ветер переменного направления, умеренный, во время грозы местами возможны порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха сегодня составит 22-27 градусов по Цельсию. В тени!
В Вильнюсе во второй половине дня также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха достигнет 24-26 градусов тепла.
Во вторник Литва окажется между скандинавским антициклоном на севере и циклоном, медленно приближающимся с юга. Вечером ожидается неустойчивая погода, а утром - малооблачная. Вероятность дождя невелика. Будет дуть легкий восточный ветер. Ночью температура опустится до 9-14 градусов, прохладнее всего будет на северо-востоке страны.
Во вторник во второй половине дня вновь соберутся облака, что приведет к кратковременным ливням разной интенсивности во второй половине дня, местами сопровождаемым грозами. В восточной части страны более вероятны как сильные дожди, так и грозы.
Ветер в течение дня будет восточным и умеренным, при грозах в отдельных районах порывистый. В течение дня воздух прогреется до 21-26 градусов, тепло всего будет в западных районах страны.
В среду, когда скандинавский антициклон продолжит отступать, а южный циклон приблизится, из-за контраста давления усилятся ветер северо-восточного и восточного направлений. Днем он усилится до 9-14 м/с, в порывах во время грозы будет достигать скорости 15-18 м/с.
Ночью местами ожидаются кратковременные дожди, а днем - в большинстве районов. Местами пройдут грозы, с большей вероятностью в восточных районах. Температура будет в пределах 10-15 градусов ночью и 22-27 градусов днем.
В четверг ожидается похожая похода.