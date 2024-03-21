В Литве ожидается дождливая погода

Дождевые облака охватят западную часть страны. Во многих районах будет 8-12, на западе, где пойдут дожди, будет 7 градусов тепла.

В пятницу также прогнозируют сырую погоду. Ночью дождевые облака охватят почти всю территорию Литвы. Южный ветер изменится на западный и северо-западный. Ночью будет 0-5 градусов тепла. Днем почти везде пройдут осадки, будет идти небольшой дождь. Будет дуть западный, юго-западный ветер скоростью 7-12 м/с. Тепла этот ветер не принесет. Днем будет всего 5-10 градусов выше нуля.