В Литве ожидается дождливая погода

 
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ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

В четверг днем над Литвой пройдет зона облаков, придет атмосферный фронт.

Дождевые облака охватят западную часть страны. Во многих районах будет 8-12, на западе, где пойдут дожди, будет 7 градусов тепла.

В пятницу также прогнозируют сырую погоду. Ночью дождевые облака охватят почти всю территорию Литвы. Южный ветер изменится на западный и северо-западный. Ночью будет 0-5 градусов тепла. Днем почти везде пройдут осадки, будет идти небольшой дождь. Будет дуть западный, юго-западный ветер скоростью 7-12 м/с. Тепла этот ветер не принесет. Днем будет всего 5-10 градусов выше нуля.

В субботу будет немного теплее, однако теплом насладиться и ощутить его помешает дождь.

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