В Литве отмечают рост цен: что подорожало, и как это связано с Пасхой

Кстати, он не вернулся на уровень 2019 г. по ряду причин – во время роста цен, в Литву стали ввозить много польских товаров. Пачка польского творога стоит 1 евро (250 г) в Литве, а литовского - 2,5 евро. В Польше такая пачка творога стоит 0,79 евро, но уже нет такого интереса к Польше, как до 2019 года, когда у нас не было польского творога вообще, – сказал он и прибавил: – Мы наблюдали, как в течение 10 лет рос импорт из Польши. Например, импорт молочных продуктов с 40 млн. вырос до 140 млн. Это уменьшает туризм, из дальних регионов ехать становится невыгодно".