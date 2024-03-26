В Литве отмечают рост цен: что подорожало, и как это связано с Пасхой

Он сказал, что рост цен обусловлен рядом факторов.
"Мы уже несколько минут наблюдаем небольшое повышение цен перед праздниками, чтобы потом на праздники сделать "красивые" скидки. Еще один фактор – продажи в январе и феврале почти не росли, люди не тратятся, экономят. Все, начиная с правительства и заканчивая бизнесом, хотят собрать больше денег, если покупатель покупает мало, значит, надо поменять цены, и при этом кричать, что у тебя все дешево", - сказал Чепкаускас.
Он сказал, что рис подорожал на 30% из-за плохого урожая и неспокойной обстановки на Красном море.
Что касается цен, тут Чепкаускас сказал, что есть и дешевеющие товары. Это касается тех продуктов, которые сильно подорожали год назад - подсолнечное масло, майонез: "Но если сложить все вместе, цена все равно выше. Надо надеяться, что хоть перед праздниками торговцы порадуют нас скидками".
Но скидки могут быть обманчивыми - ведь сначала цены поднимали, сейчас их немного снизят.
Специалист сказал, что торговые сети стараются удержать цены на уровне прошлого года.
"Не снижать. Помню, что в январе-апреле 2023 года цены достигли пика, потом летом начали снижаться. Единственное что должно было порадовать покупателя - две лидирующие сети решили помериться силами. Базовые товары, например, горошек, стоит уже меньше, чем год назад, картошка меньше 10 центов стоит. Во время пандемии фермеры не могли реализовать картошку, морковь, лук, капусту, цены были 10–15 центов, поскольку кафе и рестораны были закрыты, вот фермеры и снижали цены, сейчас цены снижают сети", - сказал Чепкаускас.
Литовцы любили ездить за продуктами в Польшу. На вопрос, будет ли это выгодно с апреля, когда на некоторые товары вернут 5% НДС, Чепкаускас ответил, что это не снизит поток.
"Сегодня мы шутили, сравнивая цены на масло: в Литве пачка сливочного масла 200 г с хорошей акцией стоит 1,39 евро, 180 г – 1,11 евро, а в Польше 200 г с хорошей акцией – 0,66 евро. Возвращение 5% НДС поднимет цену до 0,69 евро, особой разницы не будет. Мы ждем сюрприза властей - что будет с НДС. А поток в Польшу не уменьшится.
Кстати, он не вернулся на уровень 2019 г. по ряду причин – во время роста цен, в Литву стали ввозить много польских товаров. Пачка польского творога стоит 1 евро (250 г) в Литве, а литовского - 2,5 евро. В Польше такая пачка творога стоит 0,79 евро, но уже нет такого интереса к Польше, как до 2019 года, когда у нас не было польского творога вообще, – сказал он и прибавил: – Мы наблюдали, как в течение 10 лет рос импорт из Польши. Например, импорт молочных продуктов с 40 млн. вырос до 140 млн. Это уменьшает туризм, из дальних регионов ехать становится невыгодно".
На вопрос, можно ли надеяться на снижение цен после Пасхи, Чепкаускас ответил: "В апреле будет статистическое снижение цен, поскольку в апреле 2023 года цены были на пике. Будем говорить, что снизились, но если смотреть с нынешней перспективы на март и апрель, то особой разницы не будет".
Он заметил, что дешевле станет мука и подсолнечное масло, а вот свинина может подорожать.