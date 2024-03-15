В Литве отмечают День спасителей евреев

Сегодняшнее чествование состоится в Вильнюсском университете (ВУ), во дворе Симонаса Даукантаса, где будут зачитаны имена тех, кто спасал жизни евреев.

Премьер-министр Ингрида Шимоните вместе с родственниками спасителей евреев, представителями евреев Литвы, членами общины ВУ и членами Сейма также зачитает имена праведников мира.

Также по этому случаю в Вильнюсской ратуше откроется вторая часть выставки "Праведники народов мира. Не побоявшиеся умереть, стали бессмертными". На ней будут представлены истории жизни праведников народов мира.

Кроме того, в пятницу столичный муниципалитет раскрасит фасад Вильнюсской ратуши в цвета символа спасителей евреев.

Мероприятия, посвященные Дню спасителей литовских евреев, пройдут в Аникщяй, Купишкисе, Паневежисе, Мариямполе, Паланге, Ионаве, Кедайняй, Варене, а также в других городах.

Сейм объявил 15 марта Днем спасителей литовских евреев в 2022 году.