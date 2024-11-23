В Литве отмечают День армии: в столице прошел праздничный парад

Президент Гитанас Науседа, поздравивший воинов и зрителей во время торжественного построения, подчеркнул, что в условиях, когда над Литвой нависла „темная тень опасности с Востока“, важнейшей задачей государства остается защита свободы и независимости. „Выстроившиеся ряды военнослужащих Литвы и других стран НАТО напоминают хорошо известный лозунг - хочешь мира, готовься к войне. Это соответствует нашей сегодняшней ситуации. Мы, литовцы, по своей природе мирные люди, не вторгаемся в чужие земли, не пытаемся навязать свой язык, обычаи и культуру другим народам. Больше всего мы желаем свободно, безопасно и мирно создавать процветание на нашей исторической земле“, - сказал Г.Науседа, обращаясь к собравшимся.
„Однако в эти дни, как и 106 лет назад, когда начала формироваться армия независимого современного Литовского государства, над нами нависла тень темной опасности с Востока“, - предупредил президент.
Глава страны подчеркнул, что необходимо уделять постоянное внимание укреплению обороны Литвы. „Пусть широко распространится отныне и во веки веков весть о том, что сапоги врагов никогда больше не будут топтать литовскую землю, нас никогда больше не поддадимся бурям, поднимающимся далеко на Востоке. Мы хозяева своей земли, поэтому приложим все усилия, чтобы защитить то, что принадлежит нам“, - подчеркнул Г.Науседа.
В свою очередь, поздравивший военнослужащих временно исполняющий обязанности министра обороны Лауринас Кащюнас заявил, что ключевой особенностью литовской нации является воля к сопротивлению. Поэтому он пожелал армии страны оставаться символом свободы и стойкости. „Самое главное в армии – человек. Каждый солдат - от добровольца до генерала - это начало и конец каждого процесса, шага к безопасности нашего государства“, - сказал Л. Кащюнас.
„Важно, чтобы в сердце каждого солдата горел огонь победы, веры и доверия к братьям по оружию“, - сказал он.
В церемонии празднования также принял участие находящийся с визитом в стране министр обороны Украины Рустем Умеров, который по случаю Дня Армии поблагодарил всех литовцев за поддержку украинцев, борющихся против российской агрессии. „Я хочу воспользоваться этой торжественной возможностью, чтобы поблагодарить вас за вашу непоколебимую и исключительную поддержку Украины. Ваша поддержка не ограничивается дронами, оружием или оборудованием. Ваша помощь – глубокое свидетельство вашей дружбы, доверия и нашей общей приверженности защите свободы“, – сказал Р.Умеров.
Р. Вайкшнорас: силы зла не дремлют и продолжают проверять нас
В торжественном построении принял участие и командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас. Он заверил, что сейчас стране необходимо сосредоточиться. По мнению генерала, мы живем в неспокойных геополитических условиях, противник пытается перейти все границы. По мнению Р. Вайкшнораса, на это необходимо ответить.
„Я желаю Литве (ELTA) сплотиться. Но не забывайте, что мы находимся и живем в такой период, когда расслабиться невозможно. Мы должны сохранять бдительность“, - заявил журналистам после торжества Р.Вайкшнорас.
„Я не говорю о военных угрозах (...), но гибридные угрозы очень важны с точки зрения того, что мы видим происходящим вокруг нас. Враги или силы зла не дремлют и продолжают проверять наши пределы“, - подчеркнул генерал. „Мы должны очень тщательно подумать - не только литовцы, но и весь Балтийский регион вместе с нашими западными партнерами - как нанести ответный удар. Но нам нужно ответить, потому что наши уступки дают нашим недругам желание и возможность проверять нас“, - заключил командующий литовской армией.
Памятные мероприятия в Вильнюсе начались со Святой мессы в главном храме Литовской армии костеле Св. Игнатия. Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших сослуживцев. Солдаты роты почетного караула продемонстрировали программу дефиле, а всю церемонию увенчал приветственный полет итальянских истребителей, выполняющих в настоящее время миссию воздушной полиции НАТО в Литве.
В ходе празднования также была вручена семнадцатая награда Karžygys, присуждаемая за самоотверженные, благородные или рискованные поступки. В этом году награда вручена воину батальона улан Великой литовской княгини Бируте, старшему сержанту Эймантасу Матусевичюсу, который в октябре этого года спас женщину от вооруженного ножом нападавшего. Вскоре после торжественного построения по проспекту Гедиминаса начался праздничный парад - солдаты прошли маршем до площади Независимости, расположенной недалеко от здания парламента.
23 ноября 1918 года тогдашний премьер-министр Аугустинас Вольдемарас подписал приказ Минобороны о возрождении литовской армии, которая через несколько месяцев вступила в первые бои за независимость страны.