В Литве отмечают День армии: в столице прошел праздничный парад

Президент Гитанас Науседа, поздравивший воинов и зрителей во время торжественного построения, подчеркнул, что в условиях, когда над Литвой нависла „темная тень опасности с Востока“, важнейшей задачей государства остается защита свободы и независимости. „Выстроившиеся ряды военнослужащих Литвы и других стран НАТО напоминают хорошо известный лозунг - хочешь мира, готовься к войне. Это соответствует нашей сегодняшней ситуации. Мы, литовцы, по своей природе мирные люди, не вторгаемся в чужие земли, не пытаемся навязать свой язык, обычаи и культуру другим народам. Больше всего мы желаем свободно, безопасно и мирно создавать процветание на нашей исторической земле“, - сказал Г.Науседа, обращаясь к собравшимся.