В Литве – опасные магнитные бури: могут нанести вред не только здоровью

"Значит магнитные бури могут быть еще более сильными. Но и 6–7 баллов это много", – сказал собеседник.

Климатолог рассказал, что колебания напряжения магнитного поля показывает индекс Kp. Несколько дней назад в Литве он достиг 6–7 баллов. Всего в шкале индекса Kp - 9 баллов.

Букантис подтвердил, что и сейчас сильные магнитные бури могут внести сбои в работу спутниковой связи, подействовать на распространение радиоволн.

В XIX в. сильная магнитная буря расстроила работу телеграфа, люди лишились средства связи.

"Последняя магнитная буря фиксировалась сравнительно недавно, 1-2 декабря. Она была сильной, по баллам 6–7 где-то. А увидеть ее можно было в виде Северного сияния. Как появляются магнитные бури? Сначала солнце выбрасывает большое количество плазмы, тогда эти частички, электроны, протоны движутся в сторону Земли, когда они достигают магнитного поля Земли, попадают в атмосферу и вызывают сияние, Северное сияние, и вносят сбои в магнитное поле Земли", – сказал LNK ученый Вильнюсского университета, климатолог Арунас Букантис.

Кардиолог Арнас Каружас сказал LNK, что во время магнитных бурь число пациентов в кабинетах врачей увеличивается.

"Это не выдумка. На самом деле есть научные доказательства того, что во время магнитных бурь и за несколько дней до них, усиливаются некоторые симптомы у пациентов", – сказал врач.

Особенно, по его словам, магнитные бури влияют на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с нервными расстройствами.

"Исследования показали, что в этот период у пациентов симптомы обостряются, усиливаются и с ними иногда сложно сладить, – сказал Каружас и привел пример: сложнее регулировать давление у гипертоников. – В таких случаях надо корректировать дозировку лекарств".

По словам врача, магнитные бури вызывают обострение ишемического синдрома, может случиться инфаркт миокарда. Это показывают результаты 15-летних наблюдений, связанных с изучением магнитных бурь.

По словам Каружаса, магнитные бури могут подействовать и на здоровых людей: может наблюдаться расстройство сна, чувство тревожности.