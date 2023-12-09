В Литве – опасные магнитные бури: могут нанести вред не только здоровью

"Последняя магнитная буря фиксировалась сравнительно недавно, 1-2 декабря. Она была сильной, по баллам 6–7 где-то. А увидеть ее можно было в виде Северного сияния. Как появляются магнитные бури? Сначала солнце выбрасывает большое количество плазмы, тогда эти частички, электроны, протоны движутся в сторону Земли, когда они достигают магнитного поля Земли, попадают в атмосферу и вызывают сияние, Северное сияние, и вносят сбои в магнитное поле Земли", – сказал LNK ученый Вильнюсского университета, климатолог Арунас Букантис.
В XIX в. сильная магнитная буря расстроила работу телеграфа, люди лишились средства связи.
Букантис подтвердил, что и сейчас сильные магнитные бури могут внести сбои в работу спутниковой связи, подействовать на распространение радиоволн.
Климатолог рассказал, что колебания напряжения магнитного поля показывает индекс Kp. Несколько дней назад в Литве он достиг 6–7 баллов. Всего в шкале индекса Kp - 9 баллов.
"Значит магнитные бури могут быть еще более сильными. Но и 6–7 баллов это много", – сказал собеседник.
Кардиолог Арнас Каружас сказал LNK, что во время магнитных бурь число пациентов в кабинетах врачей увеличивается.
"Это не выдумка. На самом деле есть научные доказательства того, что во время магнитных бурь и за несколько дней до них, усиливаются некоторые симптомы у пациентов", – сказал врач.
Особенно, по его словам, магнитные бури влияют на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с нервными расстройствами.
"Исследования показали, что в этот период у пациентов симптомы обостряются, усиливаются и с ними иногда сложно сладить, – сказал Каружас и привел пример: сложнее регулировать давление у гипертоников. – В таких случаях надо корректировать дозировку лекарств".
По словам врача, магнитные бури вызывают обострение ишемического синдрома, может случиться инфаркт миокарда. Это показывают результаты 15-летних наблюдений, связанных с изучением магнитных бурь.
По словам Каружаса, магнитные бури могут подействовать и на здоровых людей: может наблюдаться расстройство сна, чувство тревожности.
"Но это не такое явление, которое несет смертельную опасность. Бояться этого не надо", – сказал врач и призвал к спокойствию.
"Наверное многие наблюдают разные изменения, или перед магнитными бурями или после них, происходят сбои, например, с давлением. Если такое бывает, рекомендуется проконсультироваться с семейным врачом или кардиологом и посмотреть, может стоит корректировать дозировку лекарств, если повышается давление. Или если нарастает тревожность, проблемы со сном, рекомендуется хорошо высыпаться, это сглаживает воздействие магнитных бурь", – рекомендовал врач.