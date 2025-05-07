В Литве опасаются провокаций со стороны России к 9 мая

В ДГБ утверждают, что в последние месяцы радикальная риторика, направленная против Литвы и других стран Балтии со стороны представителей и пропагандистов кремлевского режима, усилилась.

Помимо обвинений в якобы переписывании истории и реабилитации нацизма, которые звучат уже не первый год, участились открытые призывы к началу военной агрессии против стран Балтии. Кроме того, в последнее время российский режим активно готовит и публикует литературу по истории Литвы, которая соответствует официальной исторической интерпретации России. Некоторые из этих изданий пытались распространять на территории Литвы.