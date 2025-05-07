2025.05.07 12:13

В Литве опасаются провокаций со стороны России к 9 мая

 
Elta
ru.DELFI.lt
Gegužės 9-oji Antakalnyje
Gegužės 9-oji Antakalnyje
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Департамент государственной безопасности (ДГБ) предупреждает, что в преддверии 80-летия Победы Советского Союза над нацистской Германией российские спецслужбы могут организовать провокации и информационные атаки против Литвы.

В ДГБ утверждают, что в последние месяцы радикальная риторика, направленная против Литвы и других стран Балтии со стороны представителей и пропагандистов кремлевского режима, усилилась.

Помимо обвинений в якобы переписывании истории и реабилитации нацизма, которые звучат уже не первый год, участились открытые призывы к началу военной агрессии против стран Балтии. Кроме того, в последнее время российский режим активно готовит и публикует литературу по истории Литвы, которая соответствует официальной исторической интерпретации России. Некоторые из этих изданий пытались распространять на территории Литвы.

После начала российского вторжения в Украину имели место случаи, когда российские спецслужбы совершали диверсии и акты вандализма против Литвы в период так называемого Дня победы. В указанный период против Литвы осуществлялись и информационные атаки.

Как указывает ДГБ, провокации и информационные операции направлены на разжигание страха и паники в обществе, формирование недоверия к государственным решениям и работе институтов.

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