В Литве около 25 000 абитуриентов подали заявления в высшие учебные заведения

„Мы наблюдаем прекрасную тенденцию, когда абитуриенты приходят в высшие учебные заведения с более глубокими знаниями - в этом году молодых людей, имеющих право на получение финансируемых государством учебных мест, в полтора раза больше, чем в прошлом“, - сказал Юстас Нугарас, заместитель министра образования, науки и спорта.

По словам заместителя министра, несмотря на то, что выпускники этого года должны соответствовать одинаковым требованиям как для получения бюджетных, так и для небюджетных учебных мест, их подготовка улучшается.

Унификация вступительных требований была одобрена Сеймом еще в 2021 году.