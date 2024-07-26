В Литве около 25 000 абитуриентов подали заявления в высшие учебные заведения

„Мы наблюдаем прекрасную тенденцию, когда абитуриенты приходят в высшие учебные заведения с более глубокими знаниями - в этом году молодых людей, имеющих право на получение финансируемых государством учебных мест, в полтора раза больше, чем в прошлом“, - сказал Юстас Нугарас, заместитель министра образования, науки и спорта.
По словам заместителя министра, несмотря на то, что выпускники этого года должны соответствовать одинаковым требованиям как для получения бюджетных, так и для небюджетных учебных мест, их подготовка улучшается.
Унификация вступительных требований была одобрена Сеймом еще в 2021 году.
“После нескольких лет систематических усилий по улучшению качества обучения мы уже видим результаты - молодые люди поступают в вузы более подготовленными, несмотря на более строгие требования. В этом году у нас почти на тысячу больше выпускников, имеющих право на места, финансируемые государством. Это означает, что конкуренция за учебные места будет выше“, - отмечает Нугарас.
Число абитуриентов, имеющих право на места, финансируемые государством, в этом году составляет почти 17 000 (15 200 в 2023 году). Из них 10,7 тысячи - выпускники этого года (9,9 тысячи в 2023 году).
Абитуриенты начали активнее подавать заявления на поступление на инженерные специальности. Около 10 % абитуриентов выбрали данные специальности в этом году. Это на 1 % больше, чем в прошлом.
Самыми популярными направлениями обучения в университетах остаются социальные науки, бизнес и государственное управление, а также науки о здоровье.
Будущие студенты в основном выбирали программы обучения в области медицины, психологии, права и международного бизнеса. В десятку самых популярных учебных программ вошли специальное образование и логопедия.Сфера бизнеса и государственного управления, доминировавшая в колледжах, уступила место сфере медицинских наук, которую в этом году выбрали почти 24 % абитуриентов. Инженерные науки заняли третье место, а педагогические науки - четвертое.
Особенно приятно, что все больше абитуриентов выбирают сестринское дело - в настоящее время в колледжах в десятку самых популярных программ входят целых три подобные программы. Оценив потребность в медсестрах на рынке труда, мы считаем обучение сестринскому делу и акушерству приоритетным и стремимся привлечь к нему как можно больше молодых людей“, - говорит Й. Нугарас.Наиболее популярными программами обучения среди абитуриентов колледжей являются дошкольное и предшкольное образование и детская педагогика, а также сестринское дело общей практики.
Даты, о которых следует помнить
Абитуриенты, которые подали свои заявления в рамках основного процесса приема, получат приглашения на зачисление до 12 часов дня 31 июля.
Зачисление будет проходить в электронном виде с 31 июля в 15:00 до 2 августа в 16:00, а лично в высших учебных заведениях - с 1 по 2 августа в 16:00.
Первый этап дополнительного приема будет проходить с 5 по 8 августа, второй - с 19 по 22 августа.Более подробную информацию о приеме в вузы в 2024 году можно получить на сайте LAMA.