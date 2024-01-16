В Литве одиннадцатиклассники пройдут пробный промежуточный тест по математике

"Промежуточные проверки начнутся в марте. Они организуются в электронном виде. Для того чтобы все прошло гладко, организуется проверка технических возможностей. Она будет включать в себя тестирование реальной системы самими школьниками, проверку технической инфраструктуры, доступной в учебных заведениях, надежность электронной системы тестирования и оценку процесса проверки. Мы должны быть уверены, что все мы, все школы, должным образом подготовлены", - говорит директор Национального агентства образования (НАО) Рута Красаускене.
Технический тест будут проводить одновременно более 500 учебных заведений, где учатся учащиеся 3-х классов гимназии. Согласно составленным инструкциям, школы должны будут подготовить компьютеры, убедиться, что установлены все необходимые программы, устройства достаточно мощные и нет неисправностей, которые могли бы помешать проверке.
В ходе теста будут проверяться скорость и пропускная способность интернета, гладкость подключения школьников к системе электронного тестирования, а также функциональность самой системы.
В рамках электронной промежуточной проверки будет использоваться математическое задание, но основная цель теста – проверка работы оборудования и процессов.
"Это не образцовое задание для промежуточного экзамена по данному предмету и не проверка математической подготовки кандидата, поэтому оценка или анализ знаний и способностей школьников проводиться не будет", - подчеркивает Р. Красаускене.
В тесте могут принять участие все учащиеся 3-го класса гимназии, то есть более 21 000 одиннадцатиклассников.
Поскольку в техническом тесте будет использоваться математическое задание, тест продлится 45 минут. Еще 15 минут до проверки будут отведены для подготовки, когда кандидатам будут предоставлены данные для подключения и материалы, которые кандидаты смогут использовать.
Задания, выполненные кандидатами, за исключением промежуточной проверки по литовскому языку и литературе (разговорной речи), будут оцениваться автоматически.
Они узнают предварительные результаты, как только выполнят задания промежуточного экзамена.
Если полученный результат окажется неудовлетворительным, учащиеся смогут пересдать промежуточные тесты успеваемости весной 2025 года (в IV классе гимназии), за исключением промежуточного теста по литовскому языку и литературе (разговорной речи). Возможность пересдачи будет доступна только в течение одного года – для выпускников, впервые сдающих промежуточные экзамены.
Первый промежуточный тест – иностранный язык (французский) – пройдет 5 марта.
Промежуточные тесты являются частью государственных вступительных экзаменов: результат промежуточного теста составит 40% оценки государственного вступительного экзамена.