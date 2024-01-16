В Литве одиннадцатиклассники пройдут пробный промежуточный тест по математике

"Промежуточные проверки начнутся в марте. Они организуются в электронном виде. Для того чтобы все прошло гладко, организуется проверка технических возможностей. Она будет включать в себя тестирование реальной системы самими школьниками, проверку технической инфраструктуры, доступной в учебных заведениях, надежность электронной системы тестирования и оценку процесса проверки. Мы должны быть уверены, что все мы, все школы, должным образом подготовлены", - говорит директор Национального агентства образования (НАО) Рута Красаускене.