2025.04.24 16:59

В Литве объявлен траур: что нужно знать и как себя вести, какие штрафы?

 
ru.DELFI.lt
Popiežius Pranciškus
Popiežius Pranciškus
ФОТО: MARTIN KEEP | AFP / Scanpix

Чтобы почтить память усопшего Папы Франциска, правительство Литвы приняло решение объявить в стране день траура. Траур будет объявлен в субботу во время церемонии прощания с Папой в Риме, сообщает портал MadeinVilnius.

Как постановил Кабинет министров на своем заседании в среду, в день траура с 7.00 до 22.00 государственные и муниципальные учреждения и организации, а также жилые дома должны будут поднять государственный флаг Литвы в знак траура.

Как вести себя во время государственного траура?

Государственный траур в Литве объявляется не только для того, чтобы почтить память выдающихся личностей, но и для того, чтобы почтить память важных исторических событий или трагедий.

Но все ли знают, как правильно себя вести в этот период?

Одним из важнейших знаков траура является поднятие государственного флага с траурной символикой. Флаг должен быть приспущен на одну треть высоты флагштока или украшен черной лентой, которая крепится к флагштоку. Это требование распространяется на все государственные учреждения и жителей.

За игнорирование этого требования может грозить штраф в размере от 10 до 16 евро, поэтому важно уделять внимание соблюдению правил.

Государственный флаг Литвы должен быть вывешен со знаком траура:

•На мачте: флаг опускается на одну треть высоты мачты.

•На зданиях: к флагштоку крепится черная лента шириной 10 см, доходящая до низа флага.

Флаг должен быть вывешен с 7.00 до 22.00.

Что делать, если запланировано мероприятие или праздник?

В дни общенационального траура рекомендуется воздержаться от организации развлекательных мероприятий, концертов и массовых мероприятий. Если мероприятие уже запланировано, целесообразно отложить его или хотя бы начать с минуты молчания, почтив память жертв или вспомнив важное событие.

В период траура рекомендуется:

•Избегать веселых мероприятий, концертов и праздников.

•Сохранять спокойствие и сосредоточенность.

•Почтить память погибших минутой молчания или приняв участие в мемориальных мероприятиях.

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