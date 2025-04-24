В Литве объявлен траур: что нужно знать и как себя вести, какие штрафы?

Как постановил Кабинет министров на своем заседании в среду, в день траура с 7.00 до 22.00 государственные и муниципальные учреждения и организации, а также жилые дома должны будут поднять государственный флаг Литвы в знак траура.
Как вести себя во время государственного траура?
Государственный траур в Литве объявляется не только для того, чтобы почтить память выдающихся личностей, но и для того, чтобы почтить память важных исторических событий или трагедий.
Но все ли знают, как правильно себя вести в этот период?
Одним из важнейших знаков траура является поднятие государственного флага с траурной символикой. Флаг должен быть приспущен на одну треть высоты флагштока или украшен черной лентой, которая крепится к флагштоку. Это требование распространяется на все государственные учреждения и жителей.
За игнорирование этого требования может грозить штраф в размере от 10 до 16 евро, поэтому важно уделять внимание соблюдению правил.
Государственный флаг Литвы должен быть вывешен со знаком траура:
•На мачте: флаг опускается на одну треть высоты мачты.
•На зданиях: к флагштоку крепится черная лента шириной 10 см, доходящая до низа флага.
Флаг должен быть вывешен с 7.00 до 22.00.
Что делать, если запланировано мероприятие или праздник?
В дни общенационального траура рекомендуется воздержаться от организации развлекательных мероприятий, концертов и массовых мероприятий. Если мероприятие уже запланировано, целесообразно отложить его или хотя бы начать с минуты молчания, почтив память жертв или вспомнив важное событие.
В период траура рекомендуется:
•Избегать веселых мероприятий, концертов и праздников.
•Сохранять спокойствие и сосредоточенность.
•Почтить память погибших минутой молчания или приняв участие в мемориальных мероприятиях.