В Литве объявлен траур: что нужно знать и как себя вести, какие штрафы?

Как постановил Кабинет министров на своем заседании в среду, в день траура с 7.00 до 22.00 государственные и муниципальные учреждения и организации, а также жилые дома должны будут поднять государственный флаг Литвы в знак траура.

Как вести себя во время государственного траура?

Государственный траур в Литве объявляется не только для того, чтобы почтить память выдающихся личностей, но и для того, чтобы почтить память важных исторических событий или трагедий.

Но все ли знают, как правильно себя вести в этот период?