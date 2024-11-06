В Литве объявлен день скидок на железнодорожные билеты: продажи уже начались

„У нас активная община путешествующих на поездах – эти люди пользуются поездами не только во время развлекательных поездок, но и в рабочих целях. На этот раз мы хотим призвать этих людей взять с собой в путешествие близких и друзей, которые либо не ездили на поездах, либо делали это давно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей испытало преимущества поездок на поездах“, – сказала представитель LTG Link Кристина Мейде.