2024.11.06 16:25

В Литве объявлен день скидок на железнодорожные билеты: продажи уже начались

 
ru.DELFI.lt
Traukiniai Lietuvoje turės vardus: nuspręskite, kokie jie bus!
Traukiniai Lietuvoje turės vardus: nuspręskite, kokie jie bus!
ФОТО: IRMANTAS GELUNAS | Bendrovės archyvas

В субботу, 16 ноября, компания пассажирских перевозок LTG Link предлагает жителям поездки по Литве на поездах, которые будут стоить в два раза дешевле обычного, если во время одной покупки по интернету покупают больше чем один билет в одном и том же направлении (например, ВильнюсКаунас, Вильнюс–Клайпеда и др.). Продажи билетов начались 6 ноября.

LTG Link создает новую культуру поездок на поездах и объявляет акцию „Ездим вместе“! Так жителей побуждают планировать выходные и провести время с близкими в путешествии по Литве.

„У нас активная община путешествующих на поездах – эти люди пользуются поездами не только во время развлекательных поездок, но и в рабочих целях. На этот раз мы хотим призвать этих людей взять с собой в путешествие близких и друзей, которые либо не ездили на поездах, либо делали это давно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей испытало преимущества поездок на поездах“, – сказала представитель LTG Link Кристина Мейде.

С 6 ноября на сайте LTG Link и в мобильном приложении можно купить билеты со скидкой в 50% на 16 ноября. Компания ежедневно предлагает больше 170 рейсов, можно посетить больше 100 населенных пунктов.

Билеты будут на 50% дешевле, если во время одной покупки пассажир купит на сайте www.ltglink.lt или в мобильном приложении не один билет в том же направлении.

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