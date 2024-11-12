В Литве ни солнца, ни особого тепла: синоптики сообщают о снеге

Осадки будут небольшими, наибольшая их вероятность на северо-западе страны. День будет облачным, поэтому особых прояснений не ожидается. По утрам на западе еще не везде рассеется туман. Днем будет 2–5, местами до 6 градусов тепла.

В ночь на среду будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются смешанные осадки. Кое-где выпадет снег и мокрый снег, однако в основном будет идти дождь. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В среду днем будет облачно, до полудня местами пройдут дожди, местами мокрый снег. Днем ожидается всего 2–7 градусов тепла.