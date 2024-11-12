2024.11.12 10:38

В Литве ни солнца, ни особого тепла: синоптики сообщают о снеге

 
ru.DELFI.lt
Pirmasis sniegas Vilniuje
Pirmasis sniegas Vilniuje
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Новая неделя в Литве начинается с ухода зоны высокого атмосферного давления. Антициклон уходит на запад, освобождая место низкому атмосферному давлению, поэтому уже во вторник местами пройдут дожди.

Осадки будут небольшими, наибольшая их вероятность на северо-западе страны. День будет облачным, поэтому особых прояснений не ожидается. По утрам на западе еще не везде рассеется туман. Днем будет 2–5, местами до 6 градусов тепла.

В ночь на среду будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются смешанные осадки. Кое-где выпадет снег и мокрый снег, однако в основном будет идти дождь. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В среду днем будет облачно, до полудня местами пройдут дожди, местами мокрый снег. Днем ожидается всего 2–7 градусов тепла.

Во второй половине недели погода станет ветреной. Пройдут дожди, но станет немного теплее.

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