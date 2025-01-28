В Литве – невероятная добыча мошенников: у жителей выманили 17 млн. евро

Delfi ранее сообщал, что такая статистика показывает не только растущую активность мошенников, но и большую открытость общества в этом вопросе .
„Пострадавшие вслух говорят о своей потере, активно информируют банки о мошенничестве, помогая быстрее пресечь такие случаи“, – сказала президент Литовской ассоциации банков Эйвиле Чипкуте.
Она сказала, что мошенники постоянно испытывают новые случаи обмана, используют актуальные темы, применяют методы психологического воздействия, пытаются завязать личный контакт.
„Мы должны проявлять бдительность, иначе только спустя время можно понять, что ты стал жертвой мошенничества и лишился немалой суммы“, – сказала Чипкуте.
По ее словам, сотрудничество между жителями, банками и правоохраной дает хороший результат.
„Поэтому мы призываем пострадавших информировать об инцидентах банки и полицию, чтобы была возможность вернуть деньги“, – акцентировала Чипкуте.
Инженер компании ИТ NOD Baltic Дарюс Ятаутасранее упоминал, что мошенники становятся все более хитрыми и порой представляют такие подложные сайты, что сложно понять, что они ненастоящие.
„Например, мы не замечаем, что ссылка с грамматическими ошибками и по ней мы попадаем на псевдо-сайт. Если мы не оцениваем этот фактор, то нас легко обмануть. А мошенники так выманивают важную информацию и деньги“, – сказал он.
Он напомнил, что все еще активны случаи обмана с оплатой за посылки.
„Сейчас популярно рассылать смс-сообщения от курьеров, в которых сказано, что вы должны перевести деньги за посылку. Часто человек, который попадает на такой крючок, лишается важных данных и денег“, – сказал Ятаутас.
Он напомнил, что всегда важно заходить на сайт службы, набрав его в поисковой строке, а не переходя по ссылке, которую вы получили в письме или смс-сообщении, только так вы можете быть уверены, что находитесь на оригинальном сайте.
Ранее уже сообщалось, что если вы пострадали от мошенников, сообщайте полиции на сайте www.epolicija.lt.