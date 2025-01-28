В Литве – невероятная добыча мошенников: у жителей выманили 17 млн. евро

По ее словам, сотрудничество между жителями, банками и правоохраной дает хороший результат.

„Мы должны проявлять бдительность, иначе только спустя время можно понять, что ты стал жертвой мошенничества и лишился немалой суммы“, – сказала Чипкуте.

„Пострадавшие вслух говорят о своей потере, активно информируют банки о мошенничестве, помогая быстрее пресечь такие случаи“, – сказала президент Литовской ассоциации банков Эйвиле Чипкуте.

Delfi ранее сообщал, что такая статистика показывает не только растущую активность мошенников, но и большую открытость общества в этом вопросе .

„Поэтому мы призываем пострадавших информировать об инцидентах банки и полицию, чтобы была возможность вернуть деньги“, – акцентировала Чипкуте.

Инженер компании ИТ NOD Baltic Дарюс Ятаутасранее упоминал, что мошенники становятся все более хитрыми и порой представляют такие подложные сайты, что сложно понять, что они ненастоящие.

„Например, мы не замечаем, что ссылка с грамматическими ошибками и по ней мы попадаем на псевдо-сайт. Если мы не оцениваем этот фактор, то нас легко обмануть. А мошенники так выманивают важную информацию и деньги“, – сказал он.

Он напомнил, что все еще активны случаи обмана с оплатой за посылки.