В Литве нельзя будет сдать экзамен по вождению на русском языке

„Было принято решение, что теорию можно будет сдать на литовском языке или на других языках ЕС. На русском языке его нельзя будет сдать“, – сказала журналистам Билотайте.

По ее словам, такое решение связано с ценностной позицией Литвы в отношении России, воюющей с Украиной, и русского языка.

„Это решение касается вопроса ценностей, позиции в отношении языка агрессора. Второй аспект связан с миграционными процессами“, – сказала министр.

„Недопустимо, что на русском языке, на языке страны-агрессора предоставляют публичные услуги“, – прибавила она.