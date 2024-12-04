2024.12.04 14:45

В Литве нельзя будет сдать экзамен по вождению на русском языке

 
министр: это ценностная позиция
ELTA
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
Vairavimo egzaminas
Vairavimo egzaminas
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

Министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что отказ от экзамена по вождению на русском языке связан с ценностной позицией страны. Со следующего года экзамен можно будет сдать на литовском языке или другом языке ЕС.

„Было принято решение, что теорию можно будет сдать на литовском языке или на других языках ЕС. На русском языке его нельзя будет сдать“, – сказала журналистам Билотайте.

По ее словам, такое решение связано с ценностной позицией Литвы в отношении России, воюющей с Украиной, и русского языка.

„Это решение касается вопроса ценностей, позиции в отношении языка агрессора. Второй аспект связан с миграционными процессами“, – сказала министр.

„Недопустимо, что на русском языке, на языке страны-агрессора предоставляют публичные услуги“, – прибавила она.

Ранее МВД сообщало, что с 1 января 2025 г. экзамены по вождению в Литве можно будет сдать только на литовском и других официальных языках ЕС. Такой документ подписан министром Билотайте. Его цель - побуждение к использованию государственного языка, укрепление интеграции иностранцев в общественную жизнь и обеспечение улучшения сотрудничества со странами ЕС.

Согласно документу, теоретическую часть экзамена можно будет сдать на литовском языке или на другом официальном языке ЕС. Практический экзамен можно сдавать с переводчиком, который будет переводить с/на официальный язык ЕС. Тем, кто готовится к сдаче экзамена по старому порядку, предоставят переходный период.

По данным Regitra, в прошлом году теорию на русском сдавали 10 381 раз. За 11 месяцев 2024 года – 11 560. Больше всего иностранцев сдает экзамен на категорию B (легковые автомобили), C (грузовики) и A (мотоциклы).

МИД обратился ко всем учреждениям, которые находятся под его управлением и рекомендовал предоставлять услуги и обслуживать жителей на государственном языке или на других официальных языках ЕС.

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