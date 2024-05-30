В Литве некоторым лесам присвоили высший класс пожароопасности из-за высокой температуры воздуха

По данным региональных подразделений ГУЛХ, в этом году до 29 мая в лесах Литвы зарегистрировано 35 лесных пожаров на площади 6,01 га. По поступившим сообщениям о лесных пожарах, на пожары отправлялись более 75 раз.

"В последние дни из-за чрезвычайно сухой и жаркой погоды ситуация с возможным возникновением лесных пожаров в лесах Литвы осложнилась. По всей стране преобладает средний и высокий риск пожаров – III и IV классы пожарной опасности, а в Друскининкском регионе достигнут высший, V класс пожароопасности", - говорит генеральный директор Государственного управления лесного хозяйства Валдас Каубре.