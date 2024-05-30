В Литве некоторым лесам присвоили высший класс пожароопасности из-за высокой температуры воздуха

По данным региональных подразделений ГУЛХ, в этом году до 29 мая в лесах Литвы зарегистрировано 35 лесных пожаров на площади 6,01 га. По поступившим сообщениям о лесных пожарах, на пожары отправлялись более 75 раз.
"В последние дни из-за чрезвычайно сухой и жаркой погоды ситуация с возможным возникновением лесных пожаров в лесах Литвы осложнилась. По всей стране преобладает средний и высокий риск пожаров – III и IV классы пожарной опасности, а в Друскининкском регионе достигнут высший, V класс пожароопасности", - говорит генеральный директор Государственного управления лесного хозяйства Валдас Каубре.
ГУЛХ подчеркивает, что половина лесов Литвы – это леса высокой и средней природной воспламеняемости, состоящие из сосновых и еловых лесов, а наибольший риск лесных пожаров наблюдается именно в хвойных насаждениях возрастом до 40 лет.
Леса с низкой природной воспламеняемостью представляют собой лиственные насаждения, но в зависимости от метеорологических условий в этих лесах могут возникать низинные и торфяные подземные пожары.
Лесничие также отмечают, что большинство лесных пожаров возникает из-за безответственного поведения посетителей леса: оставленные без присмотра или не в кострище разводимые костры, неправильное использование грилей или брошенные окурки. Поэтому посетителей леса призывают вести себя ответственно.
В литовских лесах ежегодно вспыхивает в среднем несколько сотен пожаров. В части страны лесники контролируют леса с помощью наземной автоматической системы мониторинга лесных пожаров, которая оперативно фиксирует дым.
У мониторов посменно дежурит бригада численностью около 50 человек, для поиска лесных пожаров используется 27 дронов, 50 пожарных машин, 41 легковой автомобиль повышенной проходимости, дежурят 48 основных пожарных команд, сформированных из 200 дополнительных наемных сотрудников. В состав резервных команд входят около 950 специалистов, которые в любой момент могут быть задействованы для тушения распространяющихся лесных пожаров.