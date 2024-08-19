В Литве некоторые учащиеся получат выплаты в размере 110 евро

Единовременные выплаты на приобретение школьных принадлежностей в настоящее время составляет 110 евро и за год увеличились на 12 евро.

„В этом году помощь составляет 110 евро, в прошлом году - 98 евро“, - сказала в пятницу радио LRT руководитель группы денежной помощи Министерства социальной защиты и труда Литвы Светлана Кульпина.

По словам С. Кульпиной, семьям не нужно никому отчитываться, действительно ли они купили школьные принадлежности за полученную помощь.

По ее словам, семьи, желающие получить помощь на приобретение школьных принадлежностей, могут подать заявку через электронную информационную систему поддержки семьи (SPIS).

Вы должны подать заявку на эту помощь не позднее 5 октября.