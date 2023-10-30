В Литве некоторые категории граждан смогут бесплатно заказать анализ воды из скважины

да, загрязненная нитритами и нитратами, не имеет специфического запаха, вкуса и цвета, но при попадании в организм человека может нарушать транспортировку кислорода в крови и вызывать внутреннюю кислородную недостаточность. Особенно опасно это состояние во время беременности, когда увеличивается потребность плода в кислороде, и для малышей до шестимесячного возраста. Бытовые фильтры или кипячение не удаляют эти вещества из воды. Поэтому в тех случаях, когда беременные женщины или дети используют питьевую воду из колодца или скважины глубиной менее 50 метров, мы рекомендуем позаботиться о безопасности питьевой воды и воспользоваться бесплатным тестом", — отметила Индре Макарскене, консультант отдела безопасности здоровья Департамента общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Литвы.
До 1 ноября вышеуказанным группам населения семейный врач может назначить анализ колодезной воды.
В обновленной процедуре это было исключено, чтобы снизить административную нагрузку на врачей общей практики и дать возможность жителям обращаться непосредственно в НЦОЗ для проверки колодезной или воды из скважины.
Представители НЦОЗ должны будут связаться с заявителем в течение трех рабочих дней и согласовать время отбора проб воды и экологическую экспертизу водозаборного объекта.
Исследование воды должно быть проведено не позднее, чем в течение 15 рабочих дней со дня поступления запроса. Повторное исследование может быть проведено не ранее чем через шесть месяцев.
Если количество нитритов и нитратов, определенное в ходе испытания, не соответствует требованиям безопасности, НЦОЗ обязан сообщить об этом заявителю немедленно, но не позднее следующего рабочего дня.
Не позднее двух рабочих дней заявителю должны быть предоставлены подробные результаты исследования и информация: о риске для здоровья человека, связанном с употреблением питьевой воды, загрязненной нитритами и нитратами; о действиях, которые заявитель может предпринять для защиты здоровья от неблагоприятных последствий, связанных с употреблением питьевой воды, добытой в частном порядке; а также техническое обслуживание установки по добыче питьевой воды.