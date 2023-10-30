В Литве некоторые категории граждан смогут бесплатно заказать анализ воды из скважины

да, загрязненная нитритами и нитратами, не имеет специфического запаха, вкуса и цвета, но при попадании в организм человека может нарушать транспортировку кислорода в крови и вызывать внутреннюю кислородную недостаточность. Особенно опасно это состояние во время беременности, когда увеличивается потребность плода в кислороде, и для малышей до шестимесячного возраста. Бытовые фильтры или кипячение не удаляют эти вещества из воды. Поэтому в тех случаях, когда беременные женщины или дети используют питьевую воду из колодца или скважины глубиной менее 50 метров, мы рекомендуем позаботиться о безопасности питьевой воды и воспользоваться бесплатным тестом", — отметила Индре Макарскене, консультант отдела безопасности здоровья Департамента общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Литвы.