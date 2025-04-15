В Литве не хватает около 11% пограничников

В пятницу в школе пограничников в Медининкай состоялась торжественная церемония вручения удостоверений об окончании вводного курса пограничника и церемония принятия присяги.
„После девяти недель интенсивной подготовки 10 курсантов с высшим образованием завершили вводные курсы и принесли присягу служить Литовскому государству. Они пополнят ряды Вильнюсского, Варенского, Пагегяйского пограничных отрядов и Отряда береговой охраны“, - сообщает СОГГ.
В ходе мероприятия состоялось вручение удостоверений, присвоение званий внутренней службы, принятие присяги, а также чествование курсантов, добившихся отличных результатов. Церемония завершилась торжественным исполнением государственного гимна.
Представитель СОГГ Гедрюс Мишутис сообщил, что в настоящее время в СОГГ работают 3900 человек.
„Ряды пограничников пополняются курсантами школы пограничников, привлекаются молодые люди. Проблема нехватки кадров существует, но она не критична. Поскольку действует система пограничного контроля, нам нужны гражданские сотрудники, которые круглосуточно следят за границей – операторы пограничного наблюдения“, - рассказал Мишутис.
Пограничниками хотят стать люди, уже освоившие самые разные профессии – бывшие учителя, социальные работники.
„Людей привлекает надежная работа, социальные гарантии, возможность стажировок, международных миссий, они открывают для себя привлекательность профессии“, - рассказал Мишутис.
По окончании школы пограничников гарантируется трудоустройство, стартовая зарплата сотрудника начинается от 1107 евро (после уплаты налогов), компенсируются расходы на поездку до места работы – до 192 евро в месяц, а тем, кто не имеет собственного жилья и снимает его, выплачивается жилищное пособие в размере 399-770 евро в месяц. Обучение в школе пограничников бесплатное, курсанты размещаются в двухместных общежитиях, получают униформу и стипендию в размере 233-343 евро (в зависимости от успеваемости).
Школа активно сотрудничает с Академией общественной безопасности при Университете Миколаса Ромериса, Учебным центром таможни, школами литовской полиции и пожарных-спасателей, Военной академией им. генерала Йонаса Жемайтиса.
Школа готовит профессиональных пограничников для подразделений СОГГ по новейшей программе подготовки пограничников, а также проводит курсы повышения квалификации действующих сотрудников.
СОГГ, как один из институтов, укрепляющих и обеспечивающих национальную безопасность, несет ответственность за охрану сухопутных и морских границ Литвы, а также за проведение пограничного контроля лиц, въезжающих в страну и выезжающих из нее, в воздушных, морских, речных портах и пунктах пропуска через сухопутную границу.
Служба также выявляет случаи незаконного пересечения границы, расследует и раскрывает другие противоправные деяния на государственной границе.