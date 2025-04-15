В Литве не хватает около 11% пограничников

„Ряды пограничников пополняются курсантами школы пограничников, привлекаются молодые люди. Проблема нехватки кадров существует, но она не критична. Поскольку действует система пограничного контроля, нам нужны гражданские сотрудники, которые круглосуточно следят за границей – операторы пограничного наблюдения“, - рассказал Мишутис.

По окончании школы пограничников гарантируется трудоустройство, стартовая зарплата сотрудника начинается от 1107 евро (после уплаты налогов), компенсируются расходы на поездку до места работы – до 192 евро в месяц, а тем, кто не имеет собственного жилья и снимает его, выплачивается жилищное пособие в размере 399-770 евро в месяц. Обучение в школе пограничников бесплатное, курсанты размещаются в двухместных общежитиях, получают униформу и стипендию в размере 233-343 евро (в зависимости от успеваемости).