В Литве находится около 600 украинских детей без родителей

"С начала войны в Литву прибыло более 3400 детей в сопровождении, но без родителей. Может быть, они прибыли с учителями, может быть, с учреждением, может быть, со спортивной школой, соседкой, родственником или человеком, связанным эмоциональными связями", – сказала И. Скуодене в пятницу в эфире радиостанции LRT.