В Литве начинается зимний набор в учреждения профессионального образования

Как указано в сообщении Министерства образования, науки и спорта, заявления могут подавать как те, кто уже получил образование или профессиональную квалификацию, так и те, кто его еще не имеет.

Приглашения на обучение поступающие получат 15 февраля, а 19-20 февраля они смогут подписать договоры на обучение с учреждениями профессионального образования.

Прием в учреждения профессионального образования осуществляется на зимнем и летнем этапах. В этом году летний этап основного набора пройдет с 3 июня по 5 августа. Дополнительный набор запланирован на 14-25 августа.

С началом 2024-2025 учебного года, как обычно, будет организован дополнительный прием на незаполненные бюджетные и небюджетные места. Он пройдет со 2 сентября по 31 октября.