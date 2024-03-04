В Литве начинается сезон электросамокатов

 
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ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

С 4 марта платформа Bolt открывает сезон электросамокатов. Они постепенно вернутся на улицы литовских городов, однако в случае похолодания самокаты не будут работать (такое решение принято из соображений безопасности). Услуга в этом году будет доступна в 13 городах Литвы, в Утене и Укмерге самокатов не останется, сообщается в пресс-релизе компании.

Представитель Bolt Бенас Юрловас сказал, что платформа готова предложить технологические решения для безопасности поездок, парковки и поддержания культуры движения.

По его словам, наилучший пример - вступившие в силу в 2024 г. подправки к Правилам дорожного движения, ограничение скорости до 20 км/ч. Скорость самокатов Bolt была ограничена централизованно.

Данные минувшего сезона показали, что больше трети пользователей самокатов сочетают поездки на самокатах Bolt с поездками на общественном транспорте. В небольших городах, где местный транспорт плохо развит, самокаты становятся отличной его заменой и улучшают сообщение в городе.

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