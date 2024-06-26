2024.06.26 09:37

В Литве начинается повторная сессия экзаменов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Экзамен в школе
Экзамен в школе
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

В среду начнется повторная сессия экзаменов на аттестат зрелости. По данным Национального агентства образования (НАО), в ней примут участие 776 кандидатов, из них 471 – экстерн.

Повторная сессия экзаменов начнется с государственного экзамена по литовскому языку и литературе, она завершится 12 июля.

Наибольшее количество кандидатов в рамках повторной сессии будет сдавать экзамен по математике.

Всего в расписании повторной сессии экзаменов на аттестат зрелости – 16 государственных и школьных экзаменов.

НАО отмечает, что сдавать экзамены во время повторной сессии могут экстерны и те школьники, для которых вступительные экзамены по предметам во время основной сессии были перенесены по уважительной причине.

В случае несдачи школьных или государственных экзаменов на аттестат зрелости, за исключением экзамена по литовскому языку и литературе, выпускники смогут сдать их только в следующем году.

В прошлом году для сдачи экзаменов во время повторной сессии зарегистрировался 1 041 кандидат.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии