В Литве начинается повторная сессия экзаменов

Повторная сессия экзаменов начнется с государственного экзамена по литовскому языку и литературе, она завершится 12 июля.
Наибольшее количество кандидатов в рамках повторной сессии будет сдавать экзамен по математике.
Всего в расписании повторной сессии экзаменов на аттестат зрелости – 16 государственных и школьных экзаменов.
НАО отмечает, что сдавать экзамены во время повторной сессии могут экстерны и те школьники, для которых вступительные экзамены по предметам во время основной сессии были перенесены по уважительной причине.
В случае несдачи школьных или государственных экзаменов на аттестат зрелости, за исключением экзамена по литовскому языку и литературе, выпускники смогут сдать их только в следующем году.
В прошлом году для сдачи экзаменов во время повторной сессии зарегистрировался 1 041 кандидат.