В Литве начинается кампания против вербовки граждан спецслужбами других стран

„Для кампании „Это может быть твоя история“ были созданы три видеоистории, основанные на реальных фактах из историй вербовки. Это направлено на привлечение внимания общественности на то, что эти истории могут стать историей любого гражданина Литвы, поскольку каждый из нас является потенциальной мишенью для враждебных спецслужб“, – говорится в сообщении.

По данным ДГБ, в последнее время самую активную разведку в Литве ведут российские спецслужбы. Агрессивность, масштабы деятельности и уровень угрозы, исходящие от спецслужб этой страны, – самые высокие со времен восстановления независимости Литвы. Однако подобные операции в стране организуют также белорусские и китайские спецслужбы.