В Литве начинается досрочное голосование на президентских выборах и референдуме

Проголосовать досрочно во вторник планируют министр экономики и инноваций, председатель Партии свободы Аушрине Армонайте, мэр Вильнюсского района Роберт Духневич, председатель Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис и другие политики.
Главный день президентских выборов и референдума о сохранении гражданства – воскресенье.
Как сообщает Главная избирательная комиссия (ГИК), 12 мая двери избирательных участков также откроются в 7 часов утра и будут ждать избирателей до 20 часов вечера. В этот день можно будет проголосовать на любом избирательном участке, их 1 895 по всей Литве.
За пост главы страны поборются 8 кандидатов – баллотирующийся на второй срок Гитанас Науседа, выдвинутая консерваторами премьер Ингрида Шимоните, представитель Партии свободы, бывший председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас, самовыдвиженцы Игнас Вегеле и Эдуардас Вайткус, основатель партии "Неманская заря" Ремигиюс Жемайтайтис, выдвинутый Союзом демократов "Во имя Литвы" Гедримас Еглинскас и председатель Партии труда Андрюс Мазуронис.
В ходе первого тура президентских выборов также состоится референдум о множественном гражданстве. На референдуме будет предложено отказаться от ныне внесенной в Конституцию фразы: "за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом, никто не может быть одновременно гражданином Литовской Республики и другого государства". Это положение не позволяет сохранить гражданство Литвы после приобретения гражданства другого государства.