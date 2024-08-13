В Литве начинается акция Национального центра крови

„Несмотря на то, что количество доноров крови в стране растет с каждым годом, к сожалению, лето традиционно остается периодом, когда, отдыхая, люди забывают о важности донорства крови. Именно поэтому в конце лета и начале осени мы организуем тур донорства крови в разные города страны. Мы хотим напомнить как можно большей части населения страны, что донорство крови – это уникальная возможность помочь другим и внести вклад в здоровье нашего общества“, – говорит Д. Гутаускас.