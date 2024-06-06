В Литве начался последний день досрочного голосования на выборах в Европарламент

Избиратели могут проголосовать досрочно с 7.00 до 20.00 час. в любом месте досрочного голосования во всех 60 самоуправлениях, независимо от того, где они задекларировали свое место жительства.

Как напоминает Главная избирательная комиссия (ГИК), в Вильнюсе избиратели могут проголосовать со вторника по четверг в здании Вильнюсского городского самоуправления, пр. Конституциёс, 3; Бизнес-школе Вильнюсского университета, ал. Саулетекё, 22; на площади А. Сахарова возле Дома печати; на Лукишкской площади; в здании Вильнюсского районного самоуправления, ул. Ринктинес, 50.