В Литве началось досрочное голосование на выборах в Европарламент

5-7 июня проведут голосование в больницах, домах социальной опеки, в армейских частях и в местах лишения свободы.

В Клайпеде голосование состоится в здании муниципалитета (ул. Лиепу, 11).

В Каунасе досрочное голосование состоится в здании муниципалитета (аллея Лайсвес, 96) и в здании муниципалитета Каунасского района (проспект Саванорю, 371).

Главизбирком напоминает, что в Вильнюсе можно голосовать в здании Вильнюсского муниципалитета, по адресу ул. Конституциёс, 3; в Школе бизнеса ВУ, аллея Саулетекё, 22; на площади А.Сахарова, около Дома печати; на Лукишкской площади; в здании муниципалитета Вильнюсского района, ул. Ринктинес, 50.

4-6 июня в 7-20 ч., можно голосовать в любом месте досрочного голосования 60-ти муниципалитетов Литвы , независимо от того, где декларировано место жительства.

7-8 июне пройдет голосование на дому. На дому могут голосовать инвалиды, больные люди и избиратели старше 70 лет.

9 июня - основной день голосования. В этот день голосовать можно по всей Литве, независимо от места жительства.

Избирательные участки в этот день будут работать с 7 до 20 ч.