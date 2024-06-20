В Литве наблюдается сбой в работе Smart-ID: клиенты не могут подключиться к системе

Из-за сбоя в системе Smart-ID часть клиентов не может подключиться к э- банки нгу и другим услугам, для пользования которыми нужна идентификация личности в электронном пространстве.

„Сегодня утром, в 09:31 ч. начались сбои в работе приложения Smart-ID в Литве. По этой причине могут возникнуть проблемы с подключением к э-банкингу или другим услугам, для которых нужен Smart-ID. Специалисты компании SK ID Solutions выясняют причины сбоя и решают проблему, делают все, чтобы быстрее восстановить работу Smart-ID. Сейчас мы рекомендуем подключаться к э-услугам с помощью Mobile-ID.