2024.06.20 11:11

В Литве наблюдается сбой в работе Smart-ID: клиенты не могут подключиться к системе

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Smart ID
Smart ID
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

В четверг утром читатели портала сообщают о сбоях в работе приложения Smart-ID. Наличие проблем подтвердили ответственные лица.

Из-за сбоя в системе Smart-ID часть клиентов не может подключиться к э-банкингу и другим услугам, для пользования которыми нужна идентификация личности в электронном пространстве.

„Сегодня утром, в 09:31 ч. начались сбои в работе приложения Smart-ID в Литве. По этой причине могут возникнуть проблемы с подключением к э-банкингу или другим услугам, для которых нужен Smart-ID. Специалисты компании SK ID Solutions выясняют причины сбоя и решают проблему, делают все, чтобы быстрее восстановить работу Smart-ID. Сейчас мы рекомендуем подключаться к э-услугам с помощью Mobile-ID.

SK ID Solutions приносит извинения пользователям Smart-ID, которые столкнулись с неудобствами“, – сообщают представители компании.

Представитель Paysera Алексас Розенталис сказал, что сбои были и в работе их системы. „С утра были кратковременные технические проблемы, их удалось быстро решить“, – сказал он.

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