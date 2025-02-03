В Литве на прошлой неделе от гриппа умерло 7 человек

По данным центра, с 27 января по 2 февраля общая заболеваемость гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и коронавирусом продолжила расти и достигла 1910,5 случаев на 100 тыс. жителей.

Самый низкий уровень заболеваемости зарегистрирован в Таурагском уезде, самый высокий – в Вильнюсском уезде. В 37 муниципалитетах достигнут эпидемический уровень заболеваемости (превышен порог в 1 500 случаев на 100 тыс. жителей).

На прошлой неделе в Литве из-за гриппа были госпитализированы 176 человек, из-за COVID-19 – 8 человек. 18 человек находились на лечении в отделениях интенсивной терапии из-за гриппа и COVID-19.