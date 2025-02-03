2025.02.03 17:15

В Литве на прошлой неделе от гриппа умерло 7 человек

 
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ELTA
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Peršalimas
ФОТО: +37065534262 | ELTA / Julius Kalinskas

На прошлой неделе в Литве от гриппа умерло семь человек. По данным Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), опубликованным в понедельник, шестеро из них не были вакцинированы.

По данным центра, с 27 января по 2 февраля общая заболеваемость гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и коронавирусом продолжила расти и достигла 1910,5 случаев на 100 тыс. жителей.

Самый низкий уровень заболеваемости зарегистрирован в Таурагском уезде, самый высокий – в Вильнюсском уезде. В 37 муниципалитетах достигнут эпидемический уровень заболеваемости (превышен порог в 1 500 случаев на 100 тыс. жителей).

На прошлой неделе в Литве из-за гриппа были госпитализированы 176 человек, из-за COVID-19 – 8 человек. 18 человек находились на лечении в отделениях интенсивной терапии из-за гриппа и COVID-19.

Специалисты напоминают, что наиболее эффективным средством защиты от гриппа и COVID-19 являются прививки. Прививку от обоих этих вирусов можно сделать за один визит к врачу.

Также во избежание заражения и защиты окружающих рекомендуется соблюдать этикет кашля и чихания, а также часто мыть руки. Если возникли симптомы гриппа (температура, кашель, боль в горле, головная боль, боль в суставах и т. д.), рекомендуется немедленно обратиться к семейному врачу.

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