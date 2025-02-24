В Литве на прошлой неделе от гриппа и COVID-19 скончалось 7 человек

По данным НЦОЗ, за прошедшую неделю общий показатель заболеваемости гриппом, острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОРВИ) и COVID-19 несколько снизился – до 1745,9 случаев на 100 тыс. человек.
„При сравнении данных 8-й недели текущего года с данными неделей ранее, видно, что количество случаев гриппа увеличилось, а количество случаев COVID-19 и острых респираторных инфекций снизилось“, – говорится в сообщении НЦОЗ.
Самая низкая заболеваемость зафиксирована в Алитусском уезде (1307,2 случая на 100 тыс. человек), самая высокая – в Вильнюсском уезде (2011 на 100 тыс. человек). Эпидемический порог достигнут в 27 муниципалитетах страны.
Как сообщают специалисты, за указанный период 200 человек были госпитализированы с диагнозом „грипп“, 16 – с диагнозом COVID-19. 14 человек находились на лечении в отделениях интенсивной терапии из-за гриппа и заболевания Covid-19.
НЦОЗ напоминает, что наиболее эффективным средством защиты от гриппа и COVID-19 является вакцинация. Прививку от обоих этих вирусов можно сделать за один визит к врачу.
Также во избежание заражения и защиты окружающих рекомендуется соблюдать этикет кашля и чихания, а также часто мыть руки. При возникновении симптомы гриппа (повышенная температура тела, кашель, боль в горле, головная боль, боль в суставах и т. д.), рекомендуется немедленно обратиться к семейному врачу.