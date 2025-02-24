В Литве на прошлой неделе от гриппа и COVID-19 скончалось 7 человек

По данным НЦОЗ, за прошедшую неделю общий показатель заболеваемости гриппом, острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОРВИ) и COVID-19 несколько снизился – до 1745,9 случаев на 100 тыс. человек.

„При сравнении данных 8-й недели текущего года с данными неделей ранее, видно, что количество случаев гриппа увеличилось, а количество случаев COVID-19 и острых респираторных инфекций снизилось“, – говорится в сообщении НЦОЗ.

Самая низкая заболеваемость зафиксирована в Алитусском уезде (1307,2 случая на 100 тыс. человек), самая высокая – в Вильнюсском уезде (2011 на 100 тыс. человек). Эпидемический порог достигнут в 27 муниципалитетах страны.