В Литве на полях запечатлено необычное явление: его непросто объяснить даже специалистам

"Паутина была на большой площади. Картина нереальная. Я не могла понять, откуда это. Я внимательно осмотрелась и увидела... На каждой паутине было множество пауков разных размеров. Настоящая бабья весна", – сказала Жилинскене.

Это явление удивило и натуралистов.

Биолог Альгирдас Вилкас признал, что это явление его удивило.

"Интересное фото, я бы назвал это явление странным. Наверное, причина тому - переменчивая погода, было холодно, а потом вдруг стал таять снег, потеплело.

Зимой насекомых, которыми питаются пауки, немного. Поэтому пауки искали добычу в более теплом месте, где могут быть насекомые.

Поскольку наблюдалась перемена температуры, это привело к тому, что пауки перебрались в более теплое место, поэтому здесь и соткали так много паутины", – пояснил он.