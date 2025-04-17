В Литве на этой неделе медицинские учреждения начнут публиковать 4-месячные графики работы врачей

По словам заместителя министра здравоохранения Елены Челуткене, ожидается, что это изменение не только предоставит пациентам больше выбора и возможностей записаться к врачу, но и сократит очереди.
„До сих пор большинство медицинских учреждений публиковали графики работы врачей только на один месяц, и на этом месяце очередь как будто заканчивалась, хотя на самом деле она была гораздо больше. Продлив возможность записи на более длительный срок, мы будем иметь более объективные данные об очередях, а увидев истинные масштабы проблемы очередей, сможем принять эффективные меры по ее решению“, - утверждает в сообщении замминистра.
Как указывает министерство, согласно вступившему в силу порядку, медицинские учреждения должны будут до 25 числа текущего месяца публиковать графики приема пациентов не менее чем на четыре месяца.
Не менее 80 проц. объявленного времени приема будет опубликовано пациентам в системе e.sveikata, а оставшиеся приемы медицинские учреждения смогут зарезервировать для неотложных и контрольных визитов.
Как и прежде, в системе регистрации e.sveikata при отсутствии свободного времени записи к специалисту в конкретном учреждении пациент будет помещен в лист ожидания и получит услугу при появлении свободного времени записи или в случае отказа уже записавшегося пациента от консультации.