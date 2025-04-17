В Литве на этой неделе медицинские учреждения начнут публиковать 4-месячные графики работы врачей

По словам заместителя министра здравоохранения Елены Челуткене, ожидается, что это изменение не только предоставит пациентам больше выбора и возможностей записаться к врачу, но и сократит очереди.

„До сих пор большинство медицинских учреждений публиковали графики работы врачей только на один месяц, и на этом месяце очередь как будто заканчивалась, хотя на самом деле она была гораздо больше. Продлив возможность записи на более длительный срок, мы будем иметь более объективные данные об очередях, а увидев истинные масштабы проблемы очередей, сможем принять эффективные меры по ее решению“, - утверждает в сообщении замминистра.