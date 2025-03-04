В Литве меняется требование к сроку прибытия скорой в случае возможного летального исхода

В срочных случаях скорая приедет еще быстрее - в течение 10 минут.

„Диспетчерская начинает работать по новым протоколам, которые помогут установить тяжесть состояния пациента и потребность в помощи“, – сказала вице-министр Лаймуте Вайдялене.

Чтобы упорядочить систему, пересмотрены категории пациентов и корректируют время прибытия.

„Это разбазаривание денег налогоплательщиков, скорая без дела перегружена“, – сказала председатель профсоюза работников скорой „Солидарность“ Йоланта Кебурене.

По действующему порядку, в деревню в срочных случаях скорая должна приехать за 25, а в город - за 15 минут, однако все еще нередко фиксируются опоздания. Кроме того, не всегда жители вызывают врачей в критических случаях.

Руководство службы признало наличие проблемы – скорые иногда ждут под больницей, пациентов принимают не сразу.

„Бывает и так, что у человека инсульт, скорая опаздывает да еще и в больнице час приходится ждать врача“, – жаловалась журналистам одна женщина.

Кроме того, четко расписана помощь в случае инфаркта или инсульта, вызовов к детям с высокой температурой или с проблемами дыхания.

„Иногда водители из-за громкой музыки не слышат скорую“, – сказал другой мужчина.

„Многое зависит от ситуации на дорогах – особенно в Вильнюсе“, – заметил один собеседник.

Однако время прибытия скорой зависит от обстоятельств.

„В соответствии с новым регламентом, если у человека остановилось сердце, требуется приехать в течение 10 минут – прежде такого стандарта не было“, – сказал член медсовета Томас Багдонас.

Если бы пациентов, привезенных на скорой, принимали в первую очередь, то число вызовов выросло бы“, – заметила Кебурене.

Однако представители больниц отмечают, что если человек в критическом состоянии, то его принимают сразу.

„Все зависит от компетентности диспетчера – он должен выяснить, какая рана, сильно ли идет кровь“, – сказала Кебурене.

„Вызов второй категории – когда жизни опасность не угрожает – время прибытия отсрочили до 60 минут, но ведь и в таких случаях ситуация может ухудшится, поэтому реагировать надо“, – сказал Багдонас.

Говорят о третьей категории – несрочный вызов, в таком случае человек может ждать скорой больше 5 часов.