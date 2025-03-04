В Литве меняется требование к сроку прибытия скорой в случае возможного летального исхода

По действующему порядку, в деревню в срочных случаях скорая должна приехать за 25, а в город - за 15 минут, однако все еще нередко фиксируются опоздания. Кроме того, не всегда жители вызывают врачей в критических случаях.
„Это разбазаривание денег налогоплательщиков, скорая без дела перегружена“, – сказала председатель профсоюза работников скорой „Солидарность“ Йоланта Кебурене.
Чтобы упорядочить систему, пересмотрены категории пациентов и корректируют время прибытия.
„Диспетчерская начинает работать по новым протоколам, которые помогут установить тяжесть состояния пациента и потребность в помощи“, – сказала вице-министр Лаймуте Вайдялене.
В срочных случаях скорая приедет еще быстрее - в течение 10 минут.
„В соответствии с новым регламентом, если у человека остановилось сердце, требуется приехать в течение 10 минут – прежде такого стандарта не было“, – сказал член медсовета Томас Багдонас.
Однако время прибытия скорой зависит от обстоятельств.
„Многое зависит от ситуации на дорогах – особенно в Вильнюсе“, – заметил один собеседник.
„Иногда водители из-за громкой музыки не слышат скорую“, – сказал другой мужчина.
Кроме того, четко расписана помощь в случае инфаркта или инсульта, вызовов к детям с высокой температурой или с проблемами дыхания.
„Бывает и так, что у человека инсульт, скорая опаздывает да еще и в больнице час приходится ждать врача“, – жаловалась журналистам одна женщина.
Руководство службы признало наличие проблемы – скорые иногда ждут под больницей, пациентов принимают не сразу.
Если бы пациентов, привезенных на скорой, принимали в первую очередь, то число вызовов выросло бы“, – заметила Кебурене.
Однако представители больниц отмечают, что если человек в критическом состоянии, то его принимают сразу.
„Все зависит от компетентности диспетчера – он должен выяснить, какая рана, сильно ли идет кровь“, – сказала Кебурене.
„Вызов второй категории – когда жизни опасность не угрожает – время прибытия отсрочили до 60 минут, но ведь и в таких случаях ситуация может ухудшится, поэтому реагировать надо“, – сказал Багдонас.
Говорят о третьей категории – несрочный вызов, в таком случае человек может ждать скорой больше 5 часов.
„Например, если пациента укусила собака, в таком случае срок ожидания до 6 ч. Но таких вызовов бывает немного“, – сказал Багдонас.
Однако несмотря на новый порядок, на деле есть места, куда скорые могут вообще не приехать, предупредила представитель Паневежского филиала службы.
„При том бюджете, какой у Паневежского филиала, грозит геноцид – скорая не приедет, у нее не будет горючего“, – сказала она.
„В марте мы будем неплатежеспособны – не будет денег и на зарплаты“, – предупредила глава Паневежского филиала.
Общее финансирование выросло, но появился дефицит. На этот год службе скорой помощи выделили 120 млн. евро (в прошлом было 111 млн.), однако образовались миллионные долги.
„До июля 2023 г. скорая работала без дефицита – была и одежда, и автомобили, и бригад было достаточно. Сейчас – сего не хватает“, – сказала председатель Комитета по вопросам здравоохранения Лина Шуките-Корсаке.
Служба отметила, что в прошлом году дефицит составил 3,5–4 млн.
„Откуда еще минус 7 или 18 миллионов? Откуда такой дефицит?“ – удивляется Шуките-Корсаке.
Чтобы ответить на вопрос, проведут аудит.
Глава службы уверяет, что это последствие повышения минимальной зарплаты.
Выводы аудита появятся через три месяца.