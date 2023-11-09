В Литве меняется порядок выдачи больничного людям с простудными заболеваниями

 
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Poliklinika
Poliklinika
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

С 7 ноября 2023 года вступили в силу поправки к закону о выдаче больничного людям с простудными заболеваниями, ОРВИ и COVID-19. Они могут получить больничный в упрощенном порядке.

Поскольку в Литве участились случаи заболевания ОРВИ, гриппом, ковидом и др. инфекционными болезнями, было принято решение выдавать таким больным больничные в ходе удаленных консультаций.

Если больной нуждается в "живой" консультации врача, то после оценки состояния пациента после телефонного разговора, врач назначает ее с учетом риска возможного заражения.

Если больничный выдается не по причине вирусных или простудных заболеваний, его выдают в прежнем порядке.

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