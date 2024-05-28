2024.05.28 12:03

В Литве меняется порядок регистрации туристов: на ввод данных в систему – не более суток

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus senamiestis NATO viršūnių pirmos dienos vakare
Vilniaus senamiestis NATO viršūnių pirmos dienos vakare
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

С 1 июля меняется порядок регистрации иностранных туристов –прибывшие в страну гости будут регистрироваться в Национальной туристической информационной системе, а позаботиться об этом придется каждому поставщику услуг размещения, сообщает портал Delfi.

Как рассказала порталу Delfi руководитель отдела туристического маркетинга и коммуникаций Keliauk Lietuvoje Довиле Селюке, изменения действительно планируются – с 1 июля 2024 г. все поставщики услуг размещения должны будут пользоваться новой туристической информационной системой и в течение 24 часов вводить данные о прибывших клиентах.

На вопрос, есть ли возможность ввода данных и по прошествии 24 часов, представитель заверила, что законом это пока не предусмотрено. Предприниматели убеждены, что изменения могут принести серьезные проблемы, связанные с безопасностью данных, а некоторые уверяют, что не во всех усадьбах сельского туризма бывает доступ к интернету.

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