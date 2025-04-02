В Литве медведица родила медвежонка

„Это уникальный случай в нашей природе – и один из самых впечатляющих кадров из жизни медведей в этом году. Медведиц и самцов в Литве фиксируют не первый год, были слухи о детенышах, однако впервые натуралисту удалось зафиксировать детеныша и еще так“, – сказал Даукша.

По его словам, рядом с медвежонком должна быть и его мама, а это значит, что фауна Литвы пополнилась новым видом.