В Литве медведица родила медвежонка

„Это уникальный случай в нашей природе – и один из самых впечатляющих кадров из жизни медведей в этом году. Медведиц и самцов в Литве фиксируют не первый год, были слухи о детенышах, однако впервые натуралисту удалось зафиксировать детеныша и еще так“, – сказал Даукша.
По его словам, рядом с медвежонком должна быть и его мама, а это значит, что фауна Литвы пополнилась новым видом.
„Это особый день для литовской природы, в Красной книге отныне появятся и медведи, которых до сих пор считали исчезнувшим видом, несмотря на регулярное появление этих животных в Литве. Насколько мне известно, в Красную книгу заносят только виды, которые на территории Литвы приводят молодняк, у нас есть медвежонок, который открыл новую страницу книги“, – сказал Даукша.
По его словам, первого официального медвежонка охраняют, как и всех медведей в Литве. Жителей призывают избегать любых контактов с животными, поскольку медвежонка опекает мама и ее ничто не остановит.
„За популяцией медведей в Литве можно следить на специальной карте, но искать этих животных в природе и пытаться их встретить не рекомендуем. Это уникальные дикие животные, нуждающиеся в покое, они защищают своих малышей любой ценой. Об этом надо знать“, – заметил он.
ЛТОТ разработало карты www.meskos.lt и www.meskuzemelapis.lt, на которых можно следить за миграцией медведей в Литве.