В Литве медиков обучили работе в чрезвычайных ситуациях

По данным Минздрава, первые обучения начались в июне этого года в трех учебных группах в медицинских учреждениях Вильнюса, Каунаса и Клайпеды. В июле запланированы 3 группы в Вильнюсе, Каунасе и Паневежисе, а в августе – в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляе.