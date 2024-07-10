В Литве медиков обучили работе в чрезвычайных ситуациях

По данным Минздрава, первые обучения начались в июне этого года в трех учебных группах в медицинских учреждениях Вильнюса, Каунаса и Клайпеды. В июле запланированы 3 группы в Вильнюсе, Каунасе и Паневежисе, а в августе – в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляе.
Обучение состоит из теоретического и практического моделирования ситуаций, предназначенных для подготовки и координации оказания медицинских услуг во время чрезвычайной ситуации, массового бедствия, мобилизации или военного положения.
Участники тренинга углубляются в правовое регулирование подобных ситуаций, задачи различных служб помощи и особенности организации помощи, организацию работы системы здравоохранения при мобилизации, распределение обязанностей, а также подготовку и активацию планов действий в чрезвычайных ситуациях.
Также изучаются принципы организации деятельности медицинских учреждений, оказания помощи, руководства, контроля и коммуникации, медицинской сортировки, необходимых ресурсов для обеспечения непрерывности деятельности медицинских учреждений, оценки и управления ситуацией на месте происшествия, обеспечение безопасности, конкретные чрезвычайные ситуации и кризисы, особенности ликвидации массовых катастроф в мирное время и в случае войны.
В ходе программы подготовки также затрагиваются особенности оказания психологической помощи пострадавшим и применения мер безопасности работников во время чрезвычайных ситуаций.
Всего по программе обучения к середине 2025 года планируется подготовить тысячу специалистов, из них более половины – к концу 2024 года.
К 2026 году за счет усиления подготовки кадров медицинских учреждений планируется подготовить около 6 тыс. специалистов здравоохранения, в том числе членов оперативного центра здравоохранения, членов бригад по управлению чрезвычайными ситуациями медицинских учреждений, специалистов индивидуального здравоохранения, руководителей медицинских учреждений и других работников, работающих в учреждениях индивидуального здравоохранения, а также специалистов общественного здравоохранения.