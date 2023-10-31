В Литве квалификационные карточки водителей будут выдаваться с 1 июля 2024 года

За предложение МВД проголосовали 108 членов Сейма, воздержались 6, против не проголосовал ни один парламентарий.

Для реализации закона не потребуются средства из государственного, муниципального бюджетов или других государственных фондов. Все расходы, связанные с реализацией законопроекта, Regitra покроет из собственных средств.