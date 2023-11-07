В Литве корзина самых дешевых продуктов питания подешевела на 3,4%

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika

Средняя корзина самых дешевых продуктов питания в литовских торговых центрах в октябре подешевела на 3,4% (2,35 евро), и, как показал анализ портала мониторинга цен Pricer.lt, она была на 9,5% дешевле, чем в октябре 2022 г.

Сравнивая стоимость средней корзины в торговых центрах страны, первое место в рейтинге сохраняет Maxima, увеличившая ее стоимость на 0,33 евро.

Второе место занимает Lidl, повысивший стоимость на 0,72 евро.

E-Rimi и Rimi, снизившие стоимость корзины на 2,36 и 1,87 евро, занимают третье и четвертое место.

Торговая сеть Norfa, снизившая стоимость корзины на 3,70 евро, поднялась на пятое место, на шестом месте - Barbora.

Последние места в рейтинге занимают торговая сеть Iki (снижение стоимости на 6,67 евро) и ее интернет-магазин LastMile (снижение стоимости 4,28 евро).

Разница между самой дешевой (Maxima) и самой дорогой (LastMile) корзиной составляет 13,88 евро (22,9%), указывает портал Pricer.lt.

Наиболее значительно (на 10% и более) в октябре подорожали 8 товаров из 52 отслеживаемых.

Больше всего подорожали – чай Lipton, томатный сок, яйца, самый дешевый батон, черный шоколад Karūna, вареная колбаса.

Подешевели 28 товаров, наиболее значительно (на 10% и более) подешевели 18 товаров: подсолнечное масло, молотый кофе, самый дешевый йогурт, бананы, сливочное масло Dvaro, самое дешевое молоко, самый дешевый черный хлеб, самое дешевле сливочное масло, самая дешевая сметана.

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