В Литве компенсация за размещение украинцев будет выплачена до конца года

В министерстве отмечают, что компенсация выплачивается за прошлый месяц размещения иностранцев.
Учитывая, что срок выплаты компенсаций истекает 31 декабря текущего года, компенсация за декабрь будет выплачена в январе.
Размер компенсации за предоставление жилья на правах пользования украинцам зависит от количества размещаемых.
За одного размещенного жителя Украины выплачивается 150 евро, а за каждого последующего человека, проживающего в том же жилье – по 50 евро в месяц.
По данным министерства, на правах пользования размещено около 15 тыс. украинцев.
В среднем на выплату компенсаций в месяц выделяется около 1 млн евро.
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