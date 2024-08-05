В Литве катастрофически не хватает водителей, но работающим условия улучшать не планируют

„Это только вершина айсберга, поскольку из-за незнания, языкового барьера, страха мы не видим все нарушения. Поскольку речь идет об одном из самых больших секторов в Литве, в котором работают 92 000 человек, систематичность и массовость жалоб не перестает удивлять“, – утверждают профсоюзы.
По их словам, чаще всего водители обращаются с жалобами на фиктивные или неверно составленные трудовые договоры, запреты на указание реально отработанных часов и предоставление иностранцам документов на непонятном для них языке. Часто поступают сообщения о снижении суточных, например: за то, что едут по местности, где нет гор, за поездку в условиях хорошей погоды, за использование автопилота и даже в случаях, когда дают новый тягач.
Пакет мобильности не пугает
Пакет мобильности (свод законов ЕС) оговаривает многие пункты, которые должны улучшить условия работы водителей. Внедряют цифровые тахографы, логистические компании обязаны регулярно возвращать тягачи и водителей в страну регистрации и предоставлять выходные для отдыха. Однако, по данным профсоюзов, особенно часто сталкиваются именно с нарушением режима отдыха: нет ни нормальных условий для сна, ни нормального отдыха. Несмотря на регламент этой сферы в пакете мобильности, жалобы не прекращаются.
„Водителей принудительно заставляют брать „отпуск за свой счет“. Только в этом году, по данным „Содры“, было предоставлено 600 000 таких отпусков. Мы видим и нарушения, когда человек проводит в командировках 80-210 дней без отдыха, это подтверждают в ходе проверок Литовской администрации безопасности транспорта“, – сказали представители профсоюзов.
Между тем глава Литовской национальной ассоциации перевозчиков LINAVA Зенонас Буйвидас сказал, что не все требования пакета возможно выполнить.
„Основная проблема пакета мобильности – возвращение водителя в страну регистрации компании каждые 4 недели. Это не позволяет без перерыва работать в Европе, отсюда проблемы с конкуренцией. За несоблюдение требований штраф составляет 1500-30 000 евро. Это неподъемное бремя для компаний. Правда, в октябре будет принято решение ЕСПЧ по обновлению пакета мобильности, которое облегчит работу перевозчиков и позволит водителям больше времени проводить в Европе. <...> транспортные компании, которые используют для международных перевозок, будут возвращать водителей в исходную точку не позже чем через 8 недель с момента выезда из нее“, – сказал Буйвидас.
Отдых не в автомобиле - мечта
Одно из самых крупных нарушений - отсутствие качественного отдыха. Согласно пакету мобильности, водители должны регулярно отдыхать в помещении, где есть спальная и санитарная зоны. За это должен платить работодатель, однако в реальности этого нет. Буйвидас сказал, что такие требования никак не сочетаются со спецификой транспортного сектора.
„Водители не могут оставлять груз без присмотра. Если водитель не будет отдыхать в гостинице, компания получит штраф. Если когда он будет отдыхать, пропадет груз – ждут большие убытки“, – заметил собеседник.
Водителей катастрофически не хватает
Буйвидас заверил, что в секторе не хватает водителей. Особенно острой проблема стала после того, как началась война в Украине, больше всего пострадали литовские и польские перевозчики.
„Когда началась война, половина водителей вернулась на родину. Правда, с белорусскими водителями ситуация иная, им продлили вид на жительство в Литве, но из-за изменения политических решений, перевозчикам стало труднее продлевать виды на жительство“, – сказал собеседник.
По данным польской организации ZMPD, в Польше из-за войны в Украине число водителей большегрузных машин сократилось на 40%. С подобными проблемами столкнулась и Чехия. По данным журналиста портала Deník Referendum Матея Мораванского, в секторе логистики не хватает 15 000-20 000 водителей, а представитель чешских профсоюзов транспортного сектора Любош Помайбик отметил, что из-за этого компании вынуждены отказываться от части заказов. Однако чехов спасает тот факт, что уехавших украинцев заменили те, кто бежал от войны.
Журналист издания El Confidencial Лола Гарсия-Ахофрин отметила, что нехватка водителей обусловлена и проблемой старения общества. Молодежь видела, как работали водителями их отцы, как нарушали элементарные права человека, поэтому не хочет работать в секторе логистики, несмотря на относительно хорошую зарплату и введение международных правил.
Незавидные условия водителей из третьих стран
Нехватка водителей в ЕС решается за счет трудоустройства жителей из стран Центральной Азии, однако их трудоустройство - нелегкий процесс.
„Основная проблема – предоставление документов через Global Visa Center. Неясно, как регистрируют работников. Это может быть из-за коррупции или из-за использования ботов. Ситуация неясная. Водители не могут сдать документы, процесс длится очень долго, это осложняет работу перевозчиков“, – сказал Буйвидас.
Сами водители из третьих стран жалуются на неудовлетворительные условия труда. Исследование нидерландского фонда Road Transport Due Diligence, в котором участвовали 166 водителей из Центральной Азии, которые работают в разных странах ЕС, показало, что ни один из водителей толком не знал, сколько он зарабатывает в час или в месяц, какая у него социальная страховка, какова структура налоговой базы. В договорах пункты, касающиеся зарплат были неясными. Большинство (135) водителей, которые участвовали в опросе, приехали в ЕС через Литву.